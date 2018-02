Disponibile aggiornamento 1 13 per Gran Turismo Sport | 12 nuove auto | tutte le novità

Gran Turismo Sport : il nuovo aggiornamento è Disponibile e introduce 12 nuove auto : Oggi Polyphony Digital ha rilasciato l'aggiornamento 1.13 di Gran Turismo Sport, il quale risulta disponibile per il download su PSN.Come riporta Dualshockers, l'update include tre nuovi eventi per la funzionalità GT League. La Beginner League ottiene Stars & Stripes, la Amateur League ottiene il Vision Gran Turismo Trophy e la Professional League riceve l'F1500 Championship.Inoltre, un nuovo round verrà aggiunto alla Sunday Cup, alla ...

OneNote per Android : Disponibile un nuovo aggiornamento : Breve comunicato per informarvi che l’app di OneNote per Android ha da poche ore ricevuto un nuovo aggiornamento passando alla versione 16.0.9029.2079. Changelog ufficiale Alla riapertura, OneNote ricorderà le note a cui stavi lavorando e le visualizzerà direttamente. Correzione di bug e miglioramento delle prestazioni. Link al download OneNote (Free, Google Play) ?

Fifa 18 Patch 1.09 : nuovo aggiornamento Disponibile per la versione PS4 : EA Sports ha rilasciato, come comunicato sul forum ufficiale, un nuovo aggiornamento per la versione PS4 di Fifa 18, si tratta della Patch 1.09 per tale piattaforma. Si tratta dello stesso Title Update rilasciato la settimana scorsa su PC e questa mattina su Xbox One Ecco la traduzione in italiano delle note di rilascio Leggi l'articolo Fifa 18 Patch 1.09: nuovo aggiornamento disponibile per la versione PS4 su I Migliori di Fifa.

Fifa 18 Patch 1.10 : nuovo aggiornamento Disponibile per la versione Xbox One : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione Xbox One di Fifa 18, si tratta della Patch 1.10 per tale piattaforma. Si tratta dello stesso Title Update rilasciato la settimana scorsa su PC Ecco la traduzione in italiano delle note di rilascio La Patch verrà rilasciata su PS4 (in questo ultimo caso come Patch 1.09) nel corso […] Leggi l'articolo Fifa 18 Patch 1.10: nuovo aggiornamento disponibile per la ...

Fifa 18 Patch 1.10 : nuovo aggiornamento Disponibile per la versione PC : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione PC di Fifa 18, si tratta della Patch 1.10 Title Update 6 per tale piattaforma. Al momento non sono state pubblicate ancora le note di rilascio e quindi non siamo in grado di dirvi quali siano le novità di questo aggiornamento. Secondo le indiscrezioni si tratterebbe solo […] Leggi l'articolo Fifa 18 Patch 1.10: nuovo aggiornamento disponibile per la versione PC su I ...

Windows 10 Mobile : Disponibile un nuovo aggiornamento pubblico per Feature 2 : Dopo aver aggiornato la versione Creators Update di Windows 10 Mobile, Microsoft ha provveduto a rilasciare un ulteriore update anche per Feature 2. La nuova build, numerata 15254.248, risulta al momento disponibile al download solo nel canale pubblico e in quello Release Preview, gli utenti iscritti ai rami di distribuzione fast e slow dovranno ancora attendere. Changelog Risolto un bug che causava sporadici blocchi del touchscreen. Addresses ...

Windows 10 e Windows 10 Mobile : Disponibile l’aggiornamento cumulativo di febbraio : Microsoft ha appena rilasciato, per Windows 10 Fall Creators Update e Windows 10 Mobile Feature 2, il nuovo aggiornamento cumulativo di febbraio (build 16299.248) come del resto previsto ogni secondo martedi del mese. Non essendo un major update, non troviamo novità particolari ma solo fix di bug e miglioramenti vari sul fronte della sicurezza e della stabilità del sistema operativo. Changelog Addresses issue where child accounts are able to ...

Disponibile il nuovo aggiornamento di Monster Hunter World su Ps4 e Xbox One : Dopo più di due settimane dall'uscita del tanto atteso Monster Hunter World (non perdetevi la nostra guida), è stato pubblicato, come riportato da Gamespot, un ulteriore aggiornamento per cercare di risolvere soprattutto problemi riguardanti l'esperienza multiplayer del titolo targato Capcom.Infatti, sembra che i problemi delle funzionalità di squadra che attanagliavano i giocatori su PS4 siano stati risolti con questa ultima patch. Sarà ...

Fermento Huawei P9 Lite VNS-L21 : Disponibile l’aggiornamento B395 - cosa introduce? : Giornate intense per Huawei P9 Lite, questa volta in relazione ai modelli VNS-L21, che ricordiamo essere device di importanza, ma comunque diffusi nel nostro mercato, in quanto molto spesso venduto da alcuni e-commerce a prezzi molto competitivi (parliamo del modello da 2 GB di RAM). Il device sta iniziando a ricevere l'aggiornamento B395, basato su Android 7.0 Nougat ed EMUI 5.0.1, e contraddistinto dall'innesto dell'ultima patch di Google ...

L'aggiornamento anti-cheat di PlayerUnknown's Battlegrounds sarà Disponibile stanotte : Come avevamo riportato qualche giorno fa, PUBG corp. stava testando dei sistemi per limitare l'affluenza di cheater all'interno del battle royal più giocato di Steam. L'attesa però sembra essere finita visto che alle ore 3:00 a.m. di questa notte verrà implementato il tanto atteso aggiornamento che porrebbe fine alla piaga dei cheater di PlayerUnknown's Battlegrounds, come riporta VG247.com.Gli sviluppatori della PUBG Corp. avevano già svelato ...

Fifa 18 Patch 1.08 PS4 : nuovo aggiornamento Disponibile. Risolto il Kick Off Glitch : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione PS4 di Fifa 18, si tratta della Patch 1.09 Title Update 6 per tale piattaforma. Ricordiamo ancora una volta che il numero di versione della Patch è differente su Playstation 4 poiché uno dei precedenti aggiornamenti risolveva un bug presente solo su Xbox One e PC e […] L'articolo Fifa 18 Patch 1.08 PS4: nuovo aggiornamento disponibile. Risolto il Kick ...

Fifa 18 Patch 1.09 : nuovo aggiornamento Disponibile per la versione Xbox One : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione Xbox One di Fifa 18, si tratta della Patch 1.09 Title Update 6 per tale piattaforma. Il peso della Patch è di 1580.6 Megabytes Queste le note di rilascio: Risolti tanti problemi, in particolare il cosiddetto “Kick Off Glitch”: adesso dopo aver segnato un gol, sul calcio […] L'articolo Fifa 18 Patch 1.09: nuovo aggiornamento disponibile per la ...

Fifa 18 Patch 1.09 : nuovo aggiornamento Disponibile per la versione PC : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione Xbox One di Fifa 18, si tratta della Patch 1.09 Title Update 6 per tale piattaforma. Queste le note di rilascio: Risolti tanti problemi, in particolare il cosiddetto “Kick Off Glitch”: adesso dopo aver segnato un gol, sul calcio d’inizio da centrocampo, la difesa sarà FINALMENTE più […] L'articolo Fifa 18 Patch 1.09: nuovo aggiornamento disponibile per la ...

Il servizio di messaggistica WhatsApp è ora Disponibile sul sistema di infotainment Apple CarPlay grazie ad un nuovo aggiornamento della app : Il servizio di messaggistica WhatsApp è ora disponibile sul sistema di infotainment Apple CarPlay grazie ad un nuovo aggiornamento della app Una scelta che aiuterà ad eliminare le distrazioni al ...