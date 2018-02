Dieta senza zuccheri per dimagrire | ecco cosa si mangia

Celiachia : un nuovo studio apre una strada promettente per curare i pazienti senza dover modificare per sempre la loro Dieta : La Celiachia è un disturbo autoimmunitario che colpisce circa una persona su 100, secondo alcune stime. I sintomi della malattia sono innescati dal glutine, una proteina che si trova nel grano e in piante correlate, ma il glutine non agisce da solo per provocare i sintomi digestivi di cui i pazienti soffrono. Il glutine, infatti, induce una risposta immunitaria esagerata quando è modificato dall’enzima transglutaminasi 2 (TG2) nell’intestino ...

Dieta senza sale per dimagrire 2 chili : La Dieta senza sale può far dimagrire di circa 2 chili in due giorni. E' molto restrittiva e non è adatta a tutti. Ecco cosa si mangia

Dieta della pasta per dimagrire senza rinunce : La Dieta della pasta è semplice da seguire e può far dimagrire solo se vengono rispettate le dosi e consumati gli alimenti indicati. Ecco cosa.

Dieta Tre per dimagrire senza fatica : La Dieta Tre può far dimagrire di qualche chilo. Si basa su uno schema del digiuno intermittente. Ecco cosa si mangia.

Dieta invernale - così si può "sgarrare" senza ingrassare : Lasciate alle spalle le feste natalizie, siamo ormai nel pieno dell’inverno, stagione in cui una bella tazza di cioccolato caldo ristora il corpo infreddolito e delizia il palato. Ma se la bilancia dice che...

L'esperta : la Dieta invernale per 'sgarrare' senza ingrassare : Roma, 18 gen. (askanews) Lasciate alle spalle le feste natalizie, siamo ormai nel pieno dell'inverno, stagione in cui una bella tazza di cioccolato caldo ristora il corpo infreddolito e delizia il ...

In forma senza la Dieta grazie alle buone abitudini : L'ATTIVITÀ FISICA Non è necessario praticare sport ad alti livelli per essere in forma, soprattutto se il lavoro e la famiglia rubano tutto il tempo che si ha. Una facile soluzione potrebbe essere ...

Dieta termogenica per dimagrire senza rinunce : La Dieta termogenica consente di dimagrire mangiano sano e scegliendo sono gli alimenti più termogenici. Ecco quali.