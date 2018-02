Diego Abatantuono | «Mi sposo ancora con il cinema»

vanityfair

: RT @SalvioEspo: - __lorenzo99__ : RT @SalvioEspo: - PolisenoA : RT @SalvioEspo: - ViviCapena : New post: «Puoi baciare lo sposo»: le nozze gay e Diego Abatantuono rilanciano la commedia italiana -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) L’intervista è pubblicata sul numero 9 di Vanity Fair in edicola dal 28 febbraio 2018. La verità, vi prego, sul mestiere: «Fino all’adolescenza non immaginavo neanche lontanamente di fare l’attore. Però mia madre Rosa era la guardarobiera del Derby di Milano, io passavo lì tutte le sere e, a forza di frequentare l’ambito del cabaret, finii per rimanere coinvolto in quell’ambiente. Facevo il tecnico delle luci per I Gatti di Vicolo Miracoli e un giorno, credo fosse l’estate del 1975, li accompagnai a un provino per il film Liberi armati pericolosi. Eravamo seduti tutti insieme, generici e aspiranti attori, davanti alla Statale di Milano e Romolo Guerrieri, il regista, mi chiese se volessi recitare in una scena. «Sono 8.000 lire al giorno». Per 8.000 lire sarei andato a piedi in Patagonia e risposi subito di sì. «Hai la patente?», domandò e capii che la domanda era determinante, no voleva ...