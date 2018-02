Di Maio | Ministro Interno sarà donna

Carbone (PD) : Di Maio propone come ministro un antisemita : Roma – Carbone: Lorenzo Fiormanonti è noto per posizioni contro Israele Roma – Di seguito quanto dichiarato dal parlamentare del Pd, Ernesto Carbone. “Di Maio... L'articolo Carbone (PD): Di Maio propone come ministro un antisemita su Roma Daily News.

M5S - Fioravanti ministro dello Sport. La lista di Di Maio inviata al Colle. Gentiloni : governo ombra surreale. Fi - Tajani per recuperare Centrosud : Sono un uomo dello sport al servizio dello sport'. Come previsto a presentare il programma sport di M5S è stato Zdenek Zeman: 'Mi sono schierato perché ci credo - ha detto -. Sono qui per sbaglio, ...

Elezioni 2018 - come si vota/ Di Maio : ministro Sport nuotatore Fioravanti. Lista M5s - Conte “io di sinistra” : Elezioni 2018, come si vota: Di Maio presenta la Lista dei ministri M5s a Mattarella via mail. ministro Sport sarà ex nuotatore Domenico Fioravanti: i primi 5 nomi, domani Lista completa(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 13:10:00 GMT)

Guido Bagatta dice no a Di Maio : 'Io ministro? Non ci sono le condizioni' : Dopo il rifiuto del campione del mondo Claudio Gentile, che ha detto no al corteggiamento dei pentastellati, anche Tommasi ha declinato. E mancano pochi giorni all'annuncio della squadra di governo ...

Guido Bagatta dice no a Di Maio : "Io ministro? Non ci sono le condizioni" : Guido Bagatta dice no alla possibilità di fare il ministro dello Sport in un eventuale governo M5s. "Non nascondo che ci sia stato un piacevole confronto con l'On. Luigi Di Maio che ringrazio per la stima e la fiducia dimostrata nei miei confronti. Insieme abbiamo però deciso che per una serie di problematiche legate alla mia attività di giornalista ed imprenditore non ci sono, al momento, le condizioni - specialmente ...

##M5s - Di Maio indica Lorenzo Fioramonti come ministro Sviluppo. : E' fra i teorizzatori della "guerra al Pil" come indicatore principe sulle condizioni di salute dell'economia delle nazioniDi Maio, per parte sua, ha definito Fioramonti "un' eccellenza italiana di ...

Elezioni : Di Maio - Fioramonti ministro - al Colle nessuna irritazione : 'Grillo non è mai stato assente rimarca quindi riguardo alla posizione del garante M5S ha ripreso i suoi spettacoli e la sua attività ma ci siamo sentiti spesso e venerdì sarà con noi a Piazza del ...

ELEZIONI 2018/ Berlusconi “Tajani premier? Non posso dirlo”. Di Maio “Fieramonti ministro - giovedì lista” : ELEZIONI 2018, ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra: Berlusconi, "Tajani premier? Non posso fare suo nome". Renzi, "se perdo non mi dimetto, il Pd sarà primo partito". Lista ministri M5s(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:00:00 GMT)