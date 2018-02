Dal Cipe 5 | 1 milioni di euro per eliminare il passaggio a livello di Villanova

Dal Cipe oltre un miliardo per l'industria e contro i casi-Embraco e 900 milioni per strade e ferrovie : Ce n'è un po' per tutti. Ma in cima alla lista de dei nuovi investimenti approvati dal Cipe , chiamato ad assegnare quasi 5 miliardi di euro a valere sul Fondo europeo per lo sviluppo e la coesione, c'...

Dal Cipe 5 mld di investimenti : oltre 900 mln per strade e ferrovie - : Approvati dal comitato per la programmazione economica gli addendum ai piani di cultura e turismo, ambiente, infrastrutture e politiche agricole. Più di un miliardo per la reindustrializzazione

Rifinanziato Contratto di Sviluppo - Dal Cipe 850 milioni : Teleborsa, - Il CIPE , Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ha Rifinanziato oggi, 28 Febbraio, con 850 milioni di euro il Contratto di Sviluppo, l'incentivo di Invitalia che ...

Dal Cipe 1 miliardo e 50 milioni per gestire le reindustrializzazioni : La politica industriale di sviluppo viene ora affiancata da una politica industriale di protezione. Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda annuncia lo stanziamento di un miliardo e 50 ...

Carlos - il principe triste. Dal carcere per truffa al volo da un grattacielo : Il principe triste è morto. Carlos Patrick Godehard, 39 anni, principe di Hohenzollern, è volato venerdì pomeriggio dal ventunesimo piano di un albergo di Francoforte sul Meno, l'Intercontinental, un tozzo falansterio modernista in stile anni Settanta nella city della capitale finanziaria della Germania. Gli inquirenti escludono un incidente e questo vuol dire solo due cose: o qualcuno lo ha spinto o Carlos, più probabilmente, si è buttato ...

“Ehi Meghan - ti ricordi di me?”. Boom : la vip spiffera tutto. E ci sono le foto. La rivelazione a pochissimo Dalle nozze : cosa faceva la futura principessa prima di approdare nella serie tv che l’ha resa famosa : Occhi sempre più puntati su Meghan Markle, l’attrice canadese conosciuta per la serie tv Suits che il prossimo 19 maggio diventerà la moglie del principe Harry. Manca poco ormai a quello che è stato definito senza riserve l’evento dell’anno e i rumor, soprattutto quelli su Meghan, che è una new entry, sono all’ordine del giorno. Uno degli ultimi, a proposito delle nozze, è quello che riguarda un presunto attacco di ...

Ragusa - nuoto soliDale per Il Piccolo Principe : Domenica 18 febbraio nella piscina comunale di Ragusa si terrà la manifestazione Sport e solidarietà "nuoto solidale" per Il Piccolo Principe.

Davide Iacopini : «A lezione Dal Principe Libero» : Fabrizio De André – Principe Libero è un fenomeno strano. Di quelli capaci di valicare i confini preposti e impartire lezioni universali. Nato fiction ma passato al cinema, dove in due giorni ha incassato oltre 700 mila euro, il progetto, in due parti, ha debuttato su RaiUno il 13 febbraio, con uno share del 24,3%. A seguirlo, i nasi incollati agli schermi, sono stati 6 milioni 178 mila italiani. Padri, figli, madri un tempo bambine in case ...

Caldara Dalla Serie A all’Università : parteciperà al programma LUISS Sport Academy : Mattia Caldara all'Università, il difensore dell'Atalanta parteciperà al programma LUISS Sport Academy, dedicato agli studenti-atleti. L'articolo Caldara dalla Serie A all’Università: parteciperà al programma LUISS Sport Academy è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Porto - Rossi - Ap - : «Dal ministero dell'Ambiente ok all'escavo. Ora Cipe a metà mese» : Il ministero dell'Ambiente ha comunicato il proprio parere favorevole al progetto per l'approfondimento dei fondali del Porto di Ravenna e ora si guarda alla riunione del comitato interministeriale , ...

La piccola Leonor di Spagna "incoronata" principessa ereditaria Dal papà : Il re spagnolo Felipe VI ha celebrato il suo cinquantesimo compleanno imponendo alla figlia maggiore ed erede, la dodicenne infanta Leonor, l'ordine del Toson d'Oro, la più importante onorificenza del Paese. "...

Leonor di Spagna - «incoronata» principessa ereditaria (Dal papà) : Il giorno del cinquantesimo compleanno di Felipe VI di Spagna è diventato speciale anche per la figlia Leonor, 12 anni, prima figlia del re e della moglie Letizia: la bambina ha ricevuto l’Ordine del Toisón de Oro, antichissimo riconoscimento dei Borboni, la più alta onorificenza di Spagna. Un momento molto importante, il primo di una lunga serie per la principessa delle Asturie, come fu per il padre prima di lei, nel 1981. LEGGI ...

Fabrizio de Andrè - Principe Libero/ Luca Marinelli : Dal cinema in tv - ecco quando vedremo la mini fiction : Fabrizio De Andrè, Principe Libero: Luca Marinelli interpreta il ruolo del poeta della musica italiana nel film diretto da Luca Facchini e nelle sale il 23 gennaio prossimo.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 11:25:00 GMT)

Fabrizio de Andrè - Principe Libero/ Luca Marinelli : “ero terrorizzato Dall'interpretare Faber” : Fabrizio De Andrè, Principe Libero: Luca Marinelli interpreta il ruolo del poeta della musica italiana nel film diretto da Luca Facchini e nelle sale il 23 gennaio prossimo.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 01:20:00 GMT)