CRISTIANA CAPOTONDI Ospite di Alessandro Cattelan | protagonista del film Nome di donna

Asia Argento contro CRISTIANA CAPOTONDI : "Brizzi un vecchio amico? Allora non hai capito nemmeno la lettera che hai firmato" : Ha manifestato apertamente il suo dissenso verso il manifesto scritto dalle attrici italiane sulla scia delle proteste del movimento #MeToo, per chiedere maggiori diritti per le donne dello spettacolo. Asia Argento , non soltanto non ha firmato il documento, sottoscritto da 124 attrici, da Giovanna Mezzogiorno a Paola Cortellesi a Valeria Golino, ma si è scagliata anche contro Cristiana Capotondi : "La tua firma irrita"."Cara Asia Argento , ...

Liberi sognatori : CRISTIANA CAPOTONDI in Una donna contro tutti : Cristiana Capotondi in Una donna contro tutti per il ciclo Liberi sognatori Il ciclo di film Liberi sognatori dedicato a figure coraggiose che si sono sacrificate in nome della giustizia sta riscuotendo grande successo ogni domenica sera su Canale 5. La storia di Libero Grassi con Giorgio Tirabassi, l’imprenditore siciliano ucciso dalla mafia nel 1991 per non aver voluto pagare il pizzo, ha emozionato e commosso. Lo stesso dicasi per la ...