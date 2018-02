Coppa Italia | Juventus-Atalanta 1-0 | quarta finale consecutiva per i bianconeri

Lazio-Milan di Coppa Italia - formazioni e diretta dalle 20.45 : Biancocelesti e rossoneri si giocano un posto in finale all'Olimpico. Si parte dallo 0-0 dell'andata, il vincitore affronterà la Juventus il prossimo 9 maggio

LIVE Pagelle Lazio-Milan - Coppa Italia in DIRETTA : 0-0. Le formazioni ufficiali : chi sarà in grado di spezzare l’equilibrio dell’andata? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Lazio-Milan Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle della sfida tra Lazio e Milan, valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di calcio. Dopo lo 0-0 dell’andata le due squadre vorranno giocare una gara accorta per riuscire a strappare un posto in finale. I rossoneri inoltre, in caso di gol, potranno anche giocare sapendo che un pari li porterebbe dritti ...

Juventus-Atalanta 1-0 : bianconeri in finale di Coppa Italia : Un altro rigore discutibile e un'altra vittoria della Juve, questa volta in Coppa Italia. Allo Stadium, nella semifinale di ritorno contro l'Atlanta , dopo l'1-0 sempre per i bianconeri dell'andata a ...

Finale Coppa Italia 2018 : quando si gioca? Data - programma - orari e tv. Appuntamento all’Olimpico di Roma : La Finale della Coppa Italia 2018 di calcio si giocherà mercoledì 9 maggio, come da tradizione allo Stadio Olimpico di Roma. Si preannuncia un grande spettacolo e un match davvero imperdibile per tutti gli appassionati che potranno gustarsi un incontro di lusso con in palio un trofeo prestigioso. Partita secca, da dentro o fuori: ad alzare la Coppa sarà la squadra che vincerà l’incontro dopo i 90 minuti, altrimenti spazio a supplementari e ...

Pagelle Juventus-Atalanta 1-0 - Coppa Italia : Douglas Costa imprendibile - Pjanic freddo dal dischetto. Papu Gomez bravo e sfortunato : La Juventus conquista la finale, la quarta consecutiva, di Coppa Italia. Dopo l’1-0 dell’andata, i bianconeri replicano anche al ritorno con il goal su rigore di Pjanic. Ecco le Pagelle della sfida JUVENTUS Buffon 5,5: in occasione del palo di Gomez si fa trovare nella classica “terra di mezzo” dove non può fare nulla. Un’uscita avventata e solo la fortuna lo ha salvato Lichtsteiner 6,5: più guardingo rispetto al ...

