Contratti | accordo tra sindacati e Confindustria per il nuovo modello

Accordo Confindustria-sindacati sui nuovi Contratti : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – Intesa raggiunta nella notte da Confindustria e Cgil Cisl e Uil sulla riforma del modello contrattuale e nuove relazioni industriali. Si è concluso positivamente infatti il confronto tra i leader delle parti sociali avviatosi ieri in tarda serata che chiude così una partita aperta oltre un anno fa. Vincenzo Boccia, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo hanno condiviso un documento conclusivo ...

**Contratti : Furlan - accordo è piano sviluppo sistema paese** : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – ‘L’ accordo tra Confindustria sindacati e’ un vero piano di sviluppo per il sistema – Paese. Un nuovo modello di relazioni industriali partecipative e stabili per alzare la produttività, con più’ salari, più formazione, più competenze per i lavoratori. Le parti sociali indicano al paese una strada condivisa e responsabile per favorire la crescita”. Lo scrive su twitter il ...

Contratti - firmato l'accordo per 467 mila dipendenti di Regioni e Comuni : È stato firmato nella notte, dopo quasi dieci anni di attesa, l'accordo preliminare per il rinnovo del contratto nazionale per il comparto delle Funzioni Locali. Il nuovo contratto - afferma in una ...