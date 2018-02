Consegnate altre 60 casette a Norcia

Terremoto Centro Italia : Consegnate altre 68 casette a Norcia : altre 68 casette Sae sono state consegnate a Norcia agli sfollati del Terremoto in Centro Italia: si tratta di 40 alloggi della zona industriale C di Norcia, 18 a San Pellegrino e 10 nella frazione di Valcaldara. A Norcia saranno 589 in totale le Sae, al momento ne sono state completate circa 500. Gli amministratori pubblici chiedono di presentare al più presto le domande per la ristrutturazione delle case, in particolare quelle con i danni ...