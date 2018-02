Come telefonare con Mac

Ces 2018 - il braccialetto che ti fa telefonare con il dito Come l’ispettore Gagdet : Las Vegas – Basta un braccialetto per trasformarci nell’ispettore Gadget. Una volta indossato, Sgnl consente di sentire le chiamate in punta di dito. Avvicini il polpastrello all’orecchio e il gioco è fatto. Nato dalla coreana Innomdle Lab, uno spin off dell’incubatore di Samsung, il braccialetto va prima accoppiato con un telefono e poi, tramite vibrazioni, riesce a convogliare il segnale sonoro dal polso fino al dito. A ...