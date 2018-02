Comcast sfida Murdoch | sul piatto 25 miliardi per Sky

Comcast sfida Murdoch : 25 miliardi di euro per comprare Sky : È aperta la sfida tra Comcast Corporation e Rupert Murdoch. Il gruppo, uno dei più grandi operatori via cavo degli Stati Uniti, ha infatti offerto 25 miliardi di euro per acquistare buona parte delle azioni di Sky, la più importante televisione satellitare in molti paesi d’europa. La mossa di Comcast ha l’obiettivo di fermare e battere una precedente proposta presentata dal miliardario Rupert Murdoch, che aveva offerto quasi ...

Comcast sfida Fox : offerta da 22 - 1 mld di sterline per Sky : Comcast sfida Fox e lancia un'offerta da 22,1 miliardi di sterline per acquisire Sky Plc. La proposta del gruppo che controlla NbcUniversal é tutta in contanti e corrisponde a 12,50 sterline per ogni azione Sky con un premio del 16% rispetto a quella da 10,75 sterline messa sul piatto da Fox."La nostra proposta che è superiore (a quella di Fox, ndr) implica un valore di circa 22,1 miliardi di sterline per il capitale azionario ...