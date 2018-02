CISTERNA DI LATINA | CARABINIERE UCCIDE FIGLIE E SI SUICIDA Ultime notizie video

CISTERNA di Latina : carabiniere suicida - morte le due figlie : Ore di terrore a Cisterna di Latina, dove un uomo, per la precisione un carabiniere, ha sparato alla moglie e si è barricato in casa con le due figlie. Il fatto Alle 5:00 di questa mattina, dopo aver terminato il suo turno, Luigi Capasso, 44 anni, appuntato scelto in servizio a Velletri e residente a Cisterna di Latina, si è presentato a casa della moglie dalla quale si stava separando, ha estratto la pistola di ordinanza e le ha inflitto 3 ...

“Anche le bambine no!”. Carabiniere barricato in casa - l’epilogo più tragico. Il dramma di CISTERNA di Latina : uccide la moglie e tiene in ostaggio le loro figlie. Ore di angoscia - poi quel silenzio e le lacrime di un paese intero : L’ultima foto pubblicata su Facebook è un tramonto sul mare. Poi c’è un post, datato 10 febbraio, che a leggerlo oggi mette i brividi: “Non dire mai ‘a me non accadrà, io non lo farei mai’ perché la vita sa essere imprevedibile e nessuno è immune da certe cose. Tutto capita, anche quello che mai avresti immaginato”. È difficile tracciare il profilo di Luigi Capasso, l’appuntato dei carabinieri di ...

CISTERNA di Latina. Carabiniere di 45 anni spara alla moglie e tiene in ostaggio le figlie : Terrore mercoledì mattina in provincia di Latina. Un appuntato dei Carabinieri di Cisterna di Latina ha sparato alle 5 del

