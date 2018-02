Cisterna di Latina | carabiniere suicida | morte le due figlie

Blastingnews

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Ore di terrore adi, dove un uomo, per la precisione un, ha sparato alla moglie e si è barricato in casa con le due. Il fatto Alle 5:00 di questa mattina, dopo aver terminato il suo turno, Luigi Capasso, 44 anni, appuntato scelto in servizio a Velletri e residente adi, si è presentato a casa della moglie dalla quale si stava separando, ha estratto la pistola di ordinanza e le ha inflitto 3 colpi: al volto, all’addome e alla zona cervicale. La moglie La donna, Antonietta Gargiulo 39 anni, operaia nello stabilimento della Findus di, secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, sembrerebbe essere stata colta di sorpresa dal marito mentre era in garage e stava uscendo per andare al lavoro. In questo momento, la moglie si trova ricoverata all’ospedale San Camillo di Roma ed è in gravissime condizioni, la prognosi ...