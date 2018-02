Ciclismo | Tirreno | sfida Froome-Dumoulin

Ciclismo Froome - Nibali e Aru parata di stelle alla Tirreno-Adriatico : Anche la lista dei cacciatori di tappe è assoluta: l'uomo da battere è il tre volte campione del mondo Peter Sagan. A contrastarlo i suoi rivali storici Greg Van Avermaet e Michal Kwiatkowski, ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico 2018 – Quali Campioni ci saranno? Mauro Vegni : “Interesse da Nibali - Aru - Dumoulin”. E Froome… : Ieri è stata presentata la Tirreno-Adriatico 2018 ed è stato svelato il percorso. Sette tappe dal 7 al 13 marzo, la Corsa dei Due Mari sarà dedicata a Michele Scarponi e lo spettacolo non mancherà sulle strade che condurranno dal Lido di Camaiore a San Benedetto del Tronto. Mancano ancora due mesi all’inizio della piccola corsa a tappa ma si sta già discutendo su chi saranno i grandi Campioni al via della Tirreno-Adriatico che come da ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico 2018 : presentato il percorso. Sette tappe nel ricordo di Scarponi : 1 salita durissima e 2 cronometro : La Tirreno-Adriatico 2018 si correrà dal 7 al 13 marzo. La 53^ edizione della tradizionale corsa a tappe è stata presentata oggi: Sette tappe per 982 chilometri complessivi. La Corsa dei Due Mari scatterà dal Lido di Camaiore con una cronosquadre di 21,5km: il lungomare della Versilia sarà il palcoscenico ideale per aprire uno degli appuntamenti classici del calendario internazionale. A seguire una tappa adatta ai velocisti (la ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Farò Tirreno-Adriatico - Liegi e Giro d’Italia. Il resto del programma non l’ho ancora deciso” : E’ già prontissimo Fabio Aru per risalire in sella alla sua bicicletta in vista delle gare del 2018. Il corridore sardo, come riportato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, si sta già allenando alacremente per il raggiungimento dei propri traguardi. Il debutto stagionale sarà ad Abu Dhabi, successivamente dovrebbe prendere parte alla Tirreno-Adriatico e probabilmente alla Liegi prima del Giro d’Italia. Queste le ...