Ci sono quattro proposte per il nuovo nome della Macedonia

Mamma che #Riccanza - il cast : scopri chi sono le quattro mamme protagoniste : Il mondo di #Riccanza diventa sempre più grande! Dopo le avventure bling bling dei giovani rampolli di #Riccanza 1 e 2 , sta per arrivare il primo spin off dello show più luccicante della tv: Mamma che #...

Quattro persone sono morte in un’esplosione in un supermercato a Leicester - nel Regno Unito : Ieri sera a Leicester, nel Regno Unito, Quattro persone sono morte nell’incendio provocato da un’esplosione di un minimarket che si trovava circa due chilometri a ovest del centro della città. Altre Quattro persone, di cui una grave, sono state portate in The post Quattro persone sono morte in un’esplosione in un supermercato a Leicester, nel Regno Unito appeared first on Il Post.

Quattro poliziotti sono stati arrestati per la scomparsa dei tre italiani in Messico : sono accusati della “sparizione forzata” di Raffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo Russo, di cui non si hanno notizie dal 31 gennaio The post Quattro poliziotti sono stati arrestati per la scomparsa dei tre italiani in Messico appeared first on Il Post.

Siria - sono quattro i caccia stealth Su-57 schierati da Mosca : Su-57 in Siria: conferme e reazioni Il Cremlino ha già sfruttato in diverse occasioni il contesto Siriano come vetrina per mostrare al mondo i nuovi sistemi d'arma sviluppati in patria così come ...

Giorgia Meloni - negata la manifestazione a Roma : ma i quattro cortei di sinistra possono sfilare : Chi sono i veri fascisti? Già, in questa grottesca campagna elettorale dove da sinistra si grida al ritorno del fascismo, all'onda nera, l'unica a cui tappano la bocca - con un'operazione, appunto, ...

Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Arianna Fontana : “Bronzo incredibile. Arrivare alle Olimpiadi 2022? Quattro anni sono tanti ma…” : Arianna Fontana ha completato il proprio filotto personale di medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018; oggi ha conquistato il bronzo sui 1000m dopo l’oro sui 500m e l’argento in staffetta. L’azzurra è così salita sul podio a cinque cerchi per l’ottava volta in carriera, record assoluto tra le donne: da Torino 2006 non si è più fermata. La 27enne valtellinese, nostra eccezionale portabandiera, ora deciderà ...

San Valentino - come sono gli italiani al primo appuntamento : “se le quattro ruote potessero parlare…!” : Saranno 12 milioni gli innamorati che domani si scambieranno un regalo o usciranno a cena per San Valentino, la ricorrenza entrata ormai nelle abitudini di fidanzati, sposati e accoppiati di tutto il mondo. Ma è tutto iniziato con un primo appuntamento, ed è proprio in questa occasione che Arexons vuole ricordare quello che spesso diventa il nostro biglietto da visita: l’auto. Andare a prendere, riportare a casa o semplicemente riaccompagnare ...

"Gli animali non sono un lusso" : le richieste per un Fisco amico dei quattrozampe : La Lega anti vivisezione (LAV) torna a chiedere un Fisco più sensibile alle esigenze dei milioni di italiani che hanno animali domestici. Vivere con un animale domestico non deve più essere considerato un...

Quattro morti in Calabria - "forse omicidio-suicidio". Le vittime sono papà - mamma e due figli di 31 e 26 anni : Terribile caso di cronaca in Calabria, precisamente a Rende, in provincia di Cosenza. In un appartamento sono stati trovati Quattro cadaveri: sono padre, madre e due figli. Secondo una prima ipotesi,...

Cosenza - quattro morti in un appartamento : sono padre - madre e due figli : quattro cadaveri sono stati trovati in un appartamento a Rende. Si tratta di padre, madre e due figli. Secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Sul posto sono ...

Cosenza - quattro morti in un appartamento : sono padre - madre e due figli : quattro cadaveri sono stati trovati in un appartamento a Rende. Si tratta di padre, madre e due figli. Secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Sul posto sono ...

Carnevale di Oruro - esplode bombola di gas : sei morti - quattro sono bambini : Sei persone sono morte a causa dell'esplosione di una bombola di gas di un venditore ambulante avvenuta a circa 100 metri dal percorso della sfilata del Carnevale di Oruro, in Bolivia. Secondo...

INDOVINA IL PODIO - sono quattro i nostri utenti che hanno indovinato i podi delle discese femminili di Garmisch-Partenkirchen : Sono quattro i nostri utenti che hanno INDOVINAto in pieno i podi delle due discese femminili di Coppa del Mondo di Gamisch-Partenkirchen.

“Dopo quattro anni da expat sono tornato in Italia : vivere all’estero fa soffrire di solitudine” : “In Italia le condizioni per poter vivere autonomamente all’età di 30 anni sono poche e geograficamente confinate al Nord”. Enrico Varrecchione lo dice con coscienza, perché lui è tra coloro che – dopo anni di lavoro all’estero – ha potuto provare a tornare a vivere in Italia, a suo dire, proprio perché viene dal nord. “Forse se arrivassi da un paesino della provincia di Crotone avrei fatto un po’ più di fatica”. Non che ...