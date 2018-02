Chokkino | è nato il cacao espresso made in Italy

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Si chiamaed è tra le novità più accattivanti e golose presentate al Sigep 2018 di Rimini, Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè. Parliamo di un rivoluzionario, servito caldo in tazza piccola, costituito solo da due ingredienti: acqua ein polvere, puntando ad essere una nuova e deliziosa alternativa al caffè. Adatto ad un target eterogeneo, quindi bimbi, anziani, non amanti del caffè e delle sue attuali alternative e a chi il caffè non puòberlo per ragioni di salute, è in linea con il trend “ free from”, per cui non contiene zucchero, latte, caffè, è adatto a chi soffre di intolleranze alimentari e, non contenendo glutine, può essere tranquillamente consumato dai celiaci. Ilcontiene una piccola quantità di caffeina ma è soprattutto ricco di teobromina, con un’azione più gentile sul sistema nervoso, in ...