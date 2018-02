Chiamami col tuo nome vietato in Tunisia

"Chiamami col tuo nome" - in arrivo le canzoni di Sufjan Stevens su vinile 10" per il Record Store Day : ... 'Visions of Gideon' e 'Mystery of Love', quest'ultima candidata all'Oscar come miglior canzone originale e titolo di questo progetto che sarà distribuito in tutto il mondo il prossimo 21 aprile in ...

Timothée Chalamet : Jennifer Lawrence pazza per il protagonista di “Chiamami col tuo nome” : Call me by your name” del regista italiano Luca Guadagnino è in lizza agli Oscar 2018 nella categoria più prestigiosa, ovvero Miglior Film, e il protagonista Timothée Chalamet, è candidato come Miglior Attore protagonista (scopri qui tutte le nomination). Per sapere se Timothée si porterà a casa il prestigioso Oscar dovremo aspettare il 4 marzo, ma nel frattempo c’è una star che ha messo gli occhi sull’attore: Jennifer ...

LUCA GUADAGNINO/ Bafta 2018 : “Chiamami col tuo nome” vince per l'adattamento. Il regista pensa al sequel : Il film di LUCA GUADAGNINO “Chiamami col tuo nome” si è aggiudicato il premio per il miglior adattamento con la sceneggiatura di James Ivory ai Bafta 2018.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 14:56:00 GMT)

Luca Guadagnino/ Bafta 2018 : il regista emozionato prima della vittoria di “Chiamami col tuo nome” : Il film di Luca Guadagnino “Chiamami col tuo nome” si è aggiudicato il premio per il miglior adattamento con la sceneggiatura di James Ivory ai Bafta 2018.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 11:43:00 GMT)

Bafta 2018 - tutti i premi degli Oscar britannici : c’è anche Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino : In attesa della notte degli Oscar a Londra sono stati consegnati i Bafta. Il film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome si è aggiudicato il premio per il miglior adattamento firmato da James Ivory. Un buon viatico per la serata in programma il 4 marzo a Los Angeles, nella quale il film si presenta con quattro candidature: miglior film, miglior attore a Timothée Chalamet, miglior sceneggiatura non originale a James Ivory e miglior canzone a ...

"Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino vince il Bafta come miglior adattamento. A "Tre manifesti" 5 premi : Il film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome strappa un riconoscimento ai Bafta, in vista degli Oscar. La pellicola, tratta dal romanzo di di Andre Aciman e capitolo finale della trilogia del desiderio del regista siciliano, si è aggiudicata il premio per il miglior adattamento firmato da James Ivory. Un buon viatico per la serata in programma il 4 marzo a Los Angeles, nella quale il film si presenta con quattro candidature: miglior ...

LUCA GUADAGNINO/ BAFTA 2018 : “Chiamami col tuo nome” vince per il miglior adattamento di James Ivory : Il film di LUCA GUADAGNINO “Chiamami col tuo nome” si è aggiudicato il premio per il miglior adattamento con la sceneggiatura di James Ivory ai BAFTA 2018.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 09:35:00 GMT)

Bafta 2018 - vince Tre Manifesti a Ebbing. Premiato anche Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino : La pellicola del regista italiano si e' aggiudicata il premio per il miglior adattamento firmato da James Ivory.

Cinema - ai Bafta premiato Chiamami col tuo nome : In attesa degli Oscar, Luca Guadagnino e il suo "Chiamami col tuo nome" va il premio per il miglior adattamento con la sceneggiatura di James Ivory ai Bafta Awards di Londra.Il film del regista italiano è in corsa per gli Oscar del 4 marzo con quattro candidature: miglior film, miglior attore, miglior sceneggiatura non originale e miglior canzone.L'attore britannico Gary Oldman ha vinto invece il premio per il miglior ...

Guadagnino - in vendita la villa del film Chiamami col tuo nome : villa Albergoni, la casa della famiglia di Elio Perlman in Chiamami col tuo nome , il film di Luca Guadagnino candidato a quattro premi Oscar, è in vendita per 2,7milioni di dollari, circa due ...

La villa di 'Chiamami col tuo nome' in vendita - quella di 'Io sono l'amore' dimora FAI : Elio e Oliver, i protagonisti di 'Chiamami col tuo nome', si conoscono e iniziano la loro storia d'amore tra le stanze di villa Albergoni, un edificio del sedicesimo secolo che si trova a Moscazzano, ...

Guadagnino - in vendita la villa del film 'Chiamami col tuo nome' - Cinema - Spettacoli : villa Albergoni, la casa della famiglia di Elio Perlman in Chiamami col tuo nome , il film di Luca Guadagnino candidato a quattro premi Oscar, è in vendita per 2,7milioni di dollari, circa due milioni ...

Chiamami col tuo nome. Realismo - politica e meta-narrazione secondo Luca Guadagnino - Teatro e Critica : Ciò che emerge da questo eclettismo temporale che attraversa come un fil rouge l'intera vicenda, e in parte ne determina le svolte, è un "piccolo mondo antico", un panorama cristallizzato in un'...

Chiamami col TUO NOME di Luca Guadagnino (2017) : Arriva nelle sale italiane con il migliore dei biglietti da visita CHIAMAMI col tuo NOME, a un anno dalla presentazione al Sundance Film Festival e alla Berlinale 2017: quattro nomination agli Oscar (compresa quella come miglior film), dopo diversi premi già conquistati negli Usa, per la pellicola di Luca Guadagnino, che consacrano definitivamente il regista di Io sono l'amore come uno dei più importanti autori ...