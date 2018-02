CHI SONO I NUOVI NAUFRAGHI? ISOLA DEI FAMOSI 2018 Nadia | Filippo | Paola e Cecilia al

'Non sono la pinocCHIa della situazione!' dice la Marcuzzi : Alessia Marcuzzi in diretta televisiva con 'Isola dei famosi' ha intervistato Andrea Marchi, capo progetto della Magnolia, che tanto è stato nominato nelle ultime settimane come persona informata sui fatti sul caso 'canna-gate'. La trasmissione ha deciso di fare chiarezza dopo essere stata accusata soprattutto da 'Striscia la Notizia' di non volere fare luce sul caso e di essere una 'pinocchia'. Andrea Marchi ha asserito che i naufraghi sono ...

Cecilia Capriotti - "Non sono rifatta"/ "Va avanti CHI si nasconde - io sono trasparente" (Isola dei Famosi 2018) : Cecilia Capriotti afferma di non essere rifatta e attacca Rosa Perrotta che, al contrario, non avrebbe più un'espressione avendo fatto troppo uso della chirurgia plastica.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 22:55:00 GMT)

Tridico - Pesce - Conte. Ecco CHI SONO gli altri 3 ministri di Di Maio - che replica al premier : 'Noi parliamo ai cittadini' - di G. Cerami - : È membro del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria , Crea, e ha curato alcune edizioni del Rapporto di Stato sull'Agricoltura. Al ministero per la Pubblica ...

Tridico - Pesce - Conte. Ecco CHI SONO gli altri 3 ministri di Di Maio - che replica al premier : "Noi parliamo ai cittadini" : Luigi Di Maio li lancia in tv portandoli con sé nel salotto di Giovanni Floris a Di Martedì. Accanto al candidato premier, nel giorno in cui la lista dei ministri è stata inviata al Quirinale, ci sono quattro potenziali membri del governo da lui scelti se M5s avrà l'incarico di formare il nuovo esecutivo. Il primo è Lorenzo Fioramonti, professore di Economia politica all'Università sudafricana di ...

Elezioni - Di Maio presenta i ministri del governo M5s : ecco CHI SONO i candidati : Chi sono i ministri del governo 5 stelle? Quali nomi propone il Movimento dopo le Elezioni? Il...

Elezioni - Luigi Di Maio sceglie ministri : ecco CHI sono : Di Maio, Fioramonti ministro Sviluppo economico 'Allo Sviluppo economico una eccellenza italiana di grande competenza come il professore di Economia politica all'Università sudafricana di Pretoria ...

CHIara Ferragni e la gravidanza problematica - pericolo scampato : 'Leone sta crescendo - sono felice' : Dopo lo spavento della scorsa settimana, Chiara Ferragni e Fedez possono tirare un sospiro di sollievo. L'influencer più famosa del mondo, infatti, ha annunciato sulle stories di Instagram di essersi sottoposta a una nuova visita ginecologica, dall'esito molto positivo: ' Leone sta bene, sono felice'. Pochi giorni fa, era stato il ...

CHIara Ferragni e la gravidanza problematica - pericolo scampato : "Leone sta crescendo - sono felice" : Dopo lo spavento della scorsa settimana, Chiara Ferragni e Fedez possono tirare un sospiro di sollievo. L'influencer più famosa del mondo, infatti, ha annunciato sulle stories di Instagram...

Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne - commuove Sara Affi Fella : "Da bambino sono stato bullizzato e picCHIato" : Al trono classuco di Uomini e Donne Luigi Mastroianni, corteggiatore di Sara Affi Fella, è uno dei protagonisti più amati di questa edizione del programma di Maria De Filippi.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 15:02:00 GMT)

CHI SONO i nuovi Naufraghi? Isola dei Famosi 2018/ Tre nomi e possibili ritorni : Tre nomi fra i papabili al ruolo di Naufrago dell'Isola dei Famosi 2018: di chi si tratta? Intanto si parla già di possibili ritorni: ecco chi avrebbe accettato. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 14:50:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Squadre che si scansano? Sono tutte CHIacCHIere' : Come risponde a chi parla di avversarie che si 'scansano' di fronte alla Juve dopo lo 0-5 del Napoli a Cagliari? 'Fa parte del mondo del calcio, dove tutti dicono la sua, dove qualcuno ogni tanto ...

Gabriel Garko e le critiche per i ritocCHIni : "Pensavo di essere inattaccabile - mi piegarono le gambe. Ecco come ne sono uscito" : ROMA ? ?Anche se quegli attacchi arrivarono poco prima del Festival, e quella fu l?unica volta dove mi piegarono davvero le gambe. Fino ad allora, venivo attaccato su tutto, ma mai...

“Le cosce più secche del mondo”. Il buco tra le cosce spaventa il web. La ragazza si mette di profilo davanti allo specCHIo e si scatta un selfie che poi posta in rete : le sue gambe sono sottilissime e fragili. In brevissimo tempo quella foto diventa virale seminando il terrore : “Aiutatela”. Poi il colpo di scena : Una donna posta una foto su Twitter e la foto – sconvolgente – diventa virale. La donna risulta avere uno spazio tra le cosce esagerato e gli utenti del web si spaventano. La ragazza, Marisol Villanueva che su Twitter si chiama semplicemente Rose, si è messa in posa davanti allo specchio, di profilo, e si è scattata una foto per mostrare a tutti il suo nuovo outfit. Immediatamente gli utenti del web che hanno visto la foto sono rimasti senza ...

I dipendenti sono in malattia - CHIude la Funicolare di Mergellina. Le assenze in concomitanza della partita del Napoli : Il trasporto pubblico a Napoli non trova pace e dopo le abbondanti nevicate delle ultime ore, che hanno limitato non poco la circolazione degli autobus, arriva la chiusura della Funicolare di ...