Chi l' ha visto? anticipazioni e casi di questa sera mercoledì 28 febbraio

Chi l'ha visto?/ Anticipazioni 28 febbraio : i tre napoletani scomparsi in Messico : Chi l'ha visto? torna in onda oggi, mercoledì 28 febbraio, in prima serata su Raitre. Federica Sciarelli si occuperà del caso dei tre napoletani scomparsi in Messico.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:33:00 GMT)

“Wow. Che bello!”. Avete mai visto il fratello di Silvia e Giulia Provvedi? Le Donatella lo hanno ‘nascosto’ per anni - ma adesso il giovane Matteo ‘salta fuori’ e - con i capelli scuri e gli ocChioni color ghiaccio - conquista i social : Modenesi classe 1993 e grandi occhioni celesti, Giulia (la bionda) e Silvia (la mora) due anni fa hanno raggiunto il successo grazie al reality show L’Isola dei famosi. A vederle così sembrano identiche, ma di carattere si definiscono ”diversissime ma complementari”. Fin dalla più tenera età, le sorelle Provvedi coltivano un sogno comune: diventare delle popstar. A forzare la mano del destino è Silvia, che iscrive lei e ...

”Ok - ora confesso tutto”. Canna-gate - il passo indietro di Nadia Rinaldi. In vista della macChina della verità - l’attrice romana racconta quello che ha visto sull’Isola dei Famosi : Puntata incentrata sul Canna-gate quella messa in onda da Barbara D’Urso su Canale 5 del 25 febbraio. Tra Domenica Live che riporta, Striscia la Notizia che accusa e L’Isola dei Famosi che minimizza, il caso che vede Francesco Monte sollevato da Eva Henger nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi non accenna a sgonfiarsi. Anzi. Questo fine settimana a Domenica Live Craig Warwick, Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi si ...

“Le ultime immagini da viva. Perché era proprio lì?”. Giallo Pamela Mastropietro - a “Chi l’ha visto?” spunta un filmato inedito che fa saltare sulla sedia la madre : “Ecco cosa non torna” : “Perché Pamela comprò una siringa se lei non ne faceva uso?” “Il buco sul polso forse per far credere a un’overdose?” Sono solo alcuni degli interrogativi che si pone ‘Chi l’ha visto?’, che ieri sera ha mandato in onda un servizio sul caso di Pamela Mastropietro, la 18enne romana fatta a pezzi e chiusa in due trolley abbandonati nella campagna di Macerata. Le immagini trasmesse dalla ...

“Visto con Chi sta?”. Bomba Francesco Monte : ecco dove l’hanno beccato. Nonostante il ‘canna-gate’ - l’ex naufrago si dà da fare e non perde neanche un’occasione. L’ultima parecChio ghiotta ha già fatto impazzire i fan : Francesco Monte è ormai al centro delle cronache. Dal Grande Fratello Vip in poi è diventato una presenza quotidiana. l’ex tronista sta combattendo come un leone per difendere il suo buon nome dopo il ‘canna-gate’, e mentre posa per un fotoromanzo, mentre si vede di nascosto (?) con Cecilia Rodriguez e mentre pubblica foto sempre più patinate sul suo profilo Instagram, tra un’intervista e l’altra, pensa anche alla sua carriera. A questo ...

Pamela - a Chi l'ha visto le ultime immagini da viva. 'Temeva gli aghi - perché comprò una siringa?' : Le immagini trasmesse dalla trasmissione di Rai3 'Chi l'ha visto? ' mostrano le ultime ore di vita di Pamela . Sono le 11 del 30 gennaio, la ragazza entra nella farmacia di via Spalato trascinando con ...

“Ha da fare il suo dovere. In Italia”. Isola dei Famosi - il colpo di scena è servito. Previsto il suo abbandono immediato? I fan - scioccati per quanto accaduto al loro idolo - sono tesissimi e non sanno cosa pensare. La diChiarazione ufficiale non lascia spazio ai dubbi : Isola dei Famosi, uno dopo l’altro stanno abbandonando il gioco e in Honduras gli equilibri cambiano di continuo. L’ultimo ad abbandonare il reality è stato Filippo Nardi mentre Giucas Casella è in stand-by per motivi di salute. Nel frattempo non si placa la polemica sul canna-gate. Da quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver comprato marijuana e di averla fumata quando i naufraghi erano ancora nella villa, è successo il caos. ...

“Certo che ho visto Francesco!”. Cecilia Rodriguez confessa. Dopo le continue allusioni e gli avvistamenti sospetti - la sorellina di Belen è Chiara e lapidaria sulla sua storia con Ignazio Moser : Pensavamo di esserci lasciati alle spalle il triangolo Francesco Monte-Cecilia Rodriguez-Ignazio Moser. Con la fine del Grande Fratello Vip tutti pensavamo che la questione fosse terminata. E invece no. Come i peperoni, l’insalata di rinforzo, o una sbornia all’alba del giorno Dopo i tre ‘moschettieri’ stanno ancora là a far parlare di loro. Certo l’ex tronista con la questione del ‘canna-gate’ ci si è messo di buzzo buono e alla fine non ...

Juve - BernardesChi può tornare prima del previsto : Cauto ottimismo in casa Juventus per le condizioni di Federico Bernardeschi . Secondo quanto riporta Sky Sport , le condizioni del ginocchio dell'esterno classe '94 saranno rivalutate tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, ma c'è la possibilità che il suo stop sia solo di 15 giorni .

Jessica Faoro/ Il ruolo della moglie di Alessandro GarlasChi : cosa nasconde la donna? (Chi l'ha visto) : Chi l'ha visto, anticipazioni e casi: nella puntata del 21 febbraio l'omicidio di Jessica Faoro, uccisa con 40 coltellate, e il ruolo della moglie di Garlaschi(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 09:58:00 GMT)

Programmi TV di stasera - mercoledì 21 febbraio 2018. A «Chi l’ha Visto?» il caso dei tre italiani scomparsi in Messico : Federica Sciarelli Rai1, ore 21.20: E’ arrivata la felicità 2 – 1^Tv Fiction di Francesco Vicario del 2017 con Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi. Prodotta in Italia. Quando lo sapevamo (quasi) solo noi: In casa non si parla d’altro che della festa di diciottesimo di Bea e Laura e Angelica e Orlando, per non guastare il buon umore, decidono di non dire nulla della malattia. Orlando cerca di mostrarsi forte per Angelica, di starle ...