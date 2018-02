CasaPound | a Genova comizio finale con il leader Di Stefano Timori per la sicurezza

Evento antifascista e CasaPound a Genova : Genova , 18 GEN - Sarà un sabato ad alta tensione per il quartiere genovese della Foce dove l'assemblea antifascista ha convocato un presidio con volantinaggio in piazza Alimonda a partire dalle 16. ...

Aggressione di CasaPound a Genova. Pastorino : no antifascismo facciata : Roma – Queste le dichiarazioni di Luca Pastorino , esponente di Liberi e Uguali, a seguito degli atti di violenza avvenuti a Genova: “ Casapound a Genova ha... L'articolo Aggressione di Casapound a Genova. Pastorino : no antifascismo facciata su Roma Daily News.

Genova - la denuncia degli antifascisti : “Aggrediti da una trentina di militanti di CasaPound con coltelli e bottiglie” : Una trentina di militanti di Casapound hanno aggredito un gruppo di antifascisti a Genova con bottiglie, cinture e coltelli. Gli attivisti di sinistra, venerdì notte, stavano attaccando manifesti contro il movimento di estrema destra che da due giorni è impegnato a raccogliere le firme, in vista delle elezioni, nella sede di via Montevideo. La denuncia è arrivata dagli antifascisti in un comunicato stampa con una foto che mostra una ferita sulla ...