Care donne #MeToo | la vostra forza è essere indifferenti all' uomo

Selvaggia LuCarelli - ciclone su Michelle Hunziker : 'Per le donne cosa fai - una canzoncina?' : Non si accenna a placarsi la polemica che vede protagoniste Selvaggia Lucarelli e Michelle Hunziker . La conduttrice di Sanremo 2018 , infatti, è stata criticata di nuovo dalla scrittrice e blogger, ...

Care donne di Dissenso comune - non è che rischiate di assolvere gli orchi? : «Da qualche mese a questa parte, a partire dal caso Weinstein, in molti Paesi le attrici, le operatrici dello spettacolo hanno preso parola e hanno iniziato a rivelare una verità così ordinaria da essere agghiacciante. Questo documento non è solo un atto di solidarietà nei confronti di tutte le attrici che hanno avuto il coraggio di parlare in Italia e che per questo sono state attaccate, vessate, querelate, ma un atto dovuto di testimonianza. ...

La Hunziker zittisce la LuCarelli : Scrivi solo cose false - ?noi aiutiamo le donne : "Abbiamo deciso di presentare querela e porteremo come testimoni tutte le donne che abbiamo aiutato in questi anni e che stiamo aiutando in queste ore e vinceremo", inizia così lo sfogo di Michelle Hunziker al settimanale Oggi dopo il duro attacco di Selvaggia Lucarelli nei confronti dell'associazione Doppia Difesa.La giornalista, infatti, qualche giorno fa, ha pubblicato su Il Fatto Quotidiano una lunga inchiesta nella ...

Anna - che si è rifiutata di gioCare col velo : «I diritti delle donne valgono più di un Mondiale» : A tre anni giocava a scacchi con suo padre nel soggiorno di casa. A cinque, disputava il suo primo torneo. A 15, vinceva il suo primo campionato mondiale. A 27, dichiarava scacco matto al sovrano del più importante regno del Medio Oriente. Tipo lineare, Anna Muzychuk. Con la leggerezza con cui soffierebbe all’avversario un Alfiere, ha rifiutato l’invito del figlio del Re. Perché i princìpi valgono più dei prìncipi. E i suoi in ...

Hunziker-Bongiorno - la LuCarelli le prende in castagna : "A Doppia Difesa nessuno risponde alle donne che denunciano" : "Associazione o spot?", questo l'articolo firmato da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto che punzecchia Doppia Difesa, la Onlus fondata da Michelle Hunziker e...

Anche a Londra i ricchi e potenti molestano le donne. Care Deneuve e Bardot - ora che dite? : Fuori dall'euro, ma pure dal mondo, in particolare quello, fortunatamente stravolto, uscito fuori dagli scandali legati alle molestie sessuali avvenuti praticamente a ogni latitudine. E dove ora l'attenzione al tema è massima e forse una nuova considerazione delle donne, e dei rapporti tra i sessi, sta faticosamente nascendo. Invece gli organizzatori del Presidents Club Charity Dinner di Londra, evento annuale di beneficienza per soli ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Gemma Galgani - un anno da dimentiCare? Non proprio! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: Gemma Galgani al centro di un clamoroso successo sui social, dove la sua ultima foto ha totalizzato 1 milione di like...(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 07:05:00 GMT)