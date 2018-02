Carabiniere uccide le figlie e si spara

Carabiniere spara alla moglie e uccide le figlie di 8 e 13 anni : lei è in fin di vita - lui si è suicidato : Si è tolto la vita l'appuntato dei carabineri Luigi Capasso che questa mattina aveva sparato alla moglie, ferendola gravemente e poi una volta entrato in casa ha assassinato le figlie di...

Latina - ferisce la moglie e poi uccide le figlie : il Carabiniere suicida era stato segnalato dalla donna alla polizia : C’è una data d’inizio della follia che ha portato alla morte delle due bimbe di Cisterna di Latina al ferimento della madre. È il 4 settembre dello scorso anno, sei mesi fa. Via Pontina, dopo Latina. Davanti alla Findus, lo stabilimento dove lavora Antonietta Gargiulo, la donna rimasta ferita da tre colpi di arma di pistola sparati dal marito, è fuori con i colleghi per fumare una sigaretta. Una pausa dal lavoro, qualche chiacchiera, i racconti ...

Carabiniere uccide moglie e figlie - il legale della vittima : 'Le bambine erano terrorizzate dal papà' : Le bambine avevano paura del padre: a dirlo all'Adnkronos, l'avvocato della moglie del Carabiniere. Maria Belli, legale di Antonia Gargiulo , moglie dell'appuntato scelto Luigi Capasso , ha raccontato ...

Carabiniere uccide le figlie e si suicida : cosa sappiamo sulla strage di Latina : Intorno alle 5 di mercoledì 28 febbraio Luigi Capasso, Carabiniere di 44 anni in servizio a Velletri, è arrivato a Cisterna Latina dove viveva la moglie, Antonietta Gargiulo, insieme alle due figlie ...

Carabiniere uccide le figlie e si suicida a Latina. Cronaca di una giornata di terrore : 05:00 Un appuntato dei carabinieri di 43 anni, originario di Napoli, al termine di un turno di servizio a Velletri si presenta a casa della moglie dalla quale si stava separando, la aspetta davanti al garage sotto casa e, dopo un litigio, le spara tre colpi con la pistola d'ordinanza. 06:00 La donna, viene trasportata in gravissime condizioni al San Camillo di Roma, tramite eliambulanza. Il fatto che ...

