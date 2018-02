Carabiniere spara e ferisce gravemente la moglie | poi si barrica in casa con le figlie

Cisterna - Carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le figlie : La donna è in gravissime condizioni

Latina - Carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le due figlie : Un appuntato dei carabinieri di Cisterna di Latina ha sparato alla moglie le con la pistola d'ordinanza: la donna è gravissima. I due erano in fase di separazione coniugale. Il militare, che presta servizio a Velletri (Roma), si è poi barricato in casa nel residence "La Collina dei Pini", dove tiene in ostaggio le figlie

Latina - Carabiniere spara alla ex moglie : lei è gravissima. Ora il militare tiene in ostaggio le due figlie : Un appuntato dei carabinieri in servizio a Velletri ma residente a Cisterna di Latina, al termine del servizio è tornato a casa e ha sparato alla moglie con la pistola d’ordinanza. La donna è in gravissime condizioni, anche se alcune agenzie di stampa comunicano già che non c’è speranza di salvarla: il dato certo è che è stata trasportata con l’eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. Il militare dell’Arma è attualmente ...

Carabiniere morto a Milano durante un'esercitazione : colpo accidentale sparato da un collega : Aveva 27 anni, la disgrazia nella caserma Montebello. Il ragazzo è morto durante il trasporto in ospedale. Sotto shock l'altro militare

