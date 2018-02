Carabiniere spara alla moglie e uccide le figlie di 8 e 13 anni | Lei è

Latina - Carabiniere stermina la famiglia. Spara alla moglie e uccide le figlie| : Il militare ha utilizzato con la pistola d’ordinanza. Nei mesi scorsi aveva aggredito più volte la donna, anche davanti al luogo in cui lei lavorava

Carabiniere di Latina spara alla moglie - poi si barrica in casa e uccide le due figlie : Dalle 5 di questa mattina le notizie si sono susseguite una dopo l’altra, nella speranza di avere almeno un lieto fine che non c’è stato. Luigi Capasso, un appuntato in servizio a Velletri ha sparato all’alba alla moglie Antonietta Gargiulo, 39, da cui si stava separando. Dopo averla solo ferita è risalito in casa, barricandosi dentro con le due figlie di 8 e 12 anni, rimanendo così per ore senza far sapere cosa fosse successo ...

Latina - Carabiniere spara alla moglie poi uccide le figlie di 8 e 13 anni e si suicida : la donna è grave : di Marco Cusumano, Giovanni Del Giaccio e Claudia Paoletti Si è tolto la vita l'appuntato dei carabineri Luigi Capasso che questa mattina aveva sparato alla moglie, ferendola gravemente e poi una ...

Carabiniere spara alla moglie - uccide le figlie e si suicida a Latina : L'ha aspettata nel garage - Antonietta Gargiulo è stata raggiunta da alcuni colpi di pistola mentre era in garage e intorno alle 5 di questa mattina stava uscendo per recarsi al lavoro, alla Findus di ...