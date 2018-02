Capelli Il glossario delle bionde

vanityfair

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Fare il punto della situazione serve sempre. Anche quando si parla di colorazioni per. Figuriamoci se poi la nuance in questione è il biondo, unapiù amate dalle donne. Abbiamo, quindi, realizzato un mini vocabolario dedicato aibiondi raccogliendo le tendenze e le tecniche che in questi mesi ci hanno incuriosito di più oltre a menzionare «i grandi classici» da salone. LEGGI ANCHEColor Correcting, la tecnica sicura che ravviva il colore deiILBalayage al contrario– Una tecnica che ribalta le regole del balayage: la parte bionda rimane nella parte alta della testa, quella castana chiara bacia le punte. L’idea è stata di Deryn Daniels, hair stylist del Chrome Salon in Evergreen, Colorado. Biondo dégradé– Se avete presente il biondo della showgirl Filippa Lagerback avete già risolto metà dei vostri dubbi. In caso ...