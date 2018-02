Calcio | niente stipendi | protesta Matera

Bolt - niente squadra di Calcio : giocherà al SoccerAid per l'UNICEF : Nessun club, dunque, come molti avevano ipotizzato, ma la divisa dell'associazione benefica più importante del mondo. La prima apparizione ufficiale di Bolt su un campo di calcio sarà il prossimo 10 ...

Calcio - niente VAR per la Champions League 2018. Aleksander Ceferin : “Nessuno sa come funziona” : Il Var non verrà utilizzando durante la prossima Champions League. A bocciare la moviola in campo è stato direttamente Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA: “Nessuno ancora sa esattamente come funziona. C’è ancora molta confusione“. Il numero 1 della Federazione Europea vorrebbe più rassicurazioni sul valore della tecnologia e ha indicato il Mondiale come test cruciale per future scelte: “Io non sono affatto ...

Calciomercato - niente ‘diritto di recompra’ in Italia? La strategia della Juventus per farlo ‘a modo suo’ : Il famoso ‘diritto di recompra’, quello che ha permesso al Real Madrid nell’estate 2016 di riportare alla base Alvaro Morata versando nelle casse della Juventus circa 30 milioni di euro, in Italia non previsto dall’ordinamento sportivo. Tuttavia la Juventus stessa, come riportato da ‘TuttoSport’ riesce a farlo a modo suo con i vari giovani che cede sul mercato ma che continuare a monitorare per un eventuale ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia - è la tua prova del nove! Niente calcoli nella bolgia dell’Arena Stozice. E in caso di 2-2 contano i cartellini… : Dentro o fuori. L’Italia è già all’ultima spiaggia alla sua seconda uscita nella fase a gironi degli Europei 2018 di Calcio a 5. La sfida contro i padroni di casa della Slovenia deciderà il destino degli azzurri, che non potranno permettersi di fallire al cospetto della platea dell’Arena Stozice, un’autentica bolgia che proverà a trascinare i propri beniamini verso un’impresa epica. L’Italia è già ad un bivio ...

Calciomercato Napoli/ News - Valcareggi : a Younes non è piaciuto niente e se ne è andato (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: parole decisamente forti quelle rilasciate dall’agente di Giaccherini, Valcareggi(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 14:37:00 GMT)

Calcio nel pallone - niente intesa : arriva il commissario alla Figc : Inviato a Roma È cominciata a Fiumicino l'assemblea elettiva della Figc chiamata a scegliere il nuovo presidente federale. Per il dopo Tavecchio in corsa ci sono Gabriele Gravina,...

Calcio - la FIGC verso il commissariamento. Niente maggioranza - niente presidente : Tommasi escluso - Gravina e Sibilia in corsa : L’Election Day della FederCalcio si è concluso con un nulla di fatto. Una situazione preventivabile, vista la confusione generale che regnava alla vigilia e che regna tuttora. niente maggioranza, niente nuovo presidente, niente accordo tra i candidati: la FIGC, tra poche, ore sarà commissariata, come fortemente auspicato dal presidente del CONI Giovanni Malagò. È stata una giornata lunga all’Hotel Hilton di Milano, cominciata con un ...

Calciomercato Inter - Spalletti dopo il vertice in sede : “non conto niente - ecco di cosa ho paura” : Calciomercato Inter – Importante vertice in sede tra Spalletti e la dirigenza dell’Inter. Inevitabilmente si sarà parlato di mercato con un punto sulle strategie da adottare per questa sessione invernale. Intercettato dai microfoni di ‘Sportitalia’ al termine del summit, Spalletti non si è voluto sbilanciare svelando però un suo timore: “Io sono venuto a nascondere i cartellini dei miei giocatori, ora me li porto a ...

Calcio : niente derby di Coppa Italia per Donnarumma. Contrattura con edema infiammatorio alla coscia per il portiere del Milan : niente da fare per il Gianluigi “Gigio” Donnarumma. Il giovane talentuoso portiere del Milan dovrà rinunciare al derby di Coppa Italia con l’inter, programmato stasera alle ore 20.45 a San Siro e valido per i quarti di finale del torneo nazionale. Le condizioni dell’estremo difensore già da alcuni giorni non sono delle migliori, uscito acciaccato dall’ultima partita contro l’Atalanta, persa dai Milanisti tra ...

Si accende Bologna-Juventus - Gazzoni a gamba tesa : “col Var niente Calciopoli! Ecco come funzionava il meccanismo arbitrale” : “Se nel 2005 ci fosse stato il Var, lo scandalo Calciopoli non sarebbe esploso e il Bologna non sarebbe retrocesso in Serie B”. L’ex presidente del Bologna, Giuseppe Gazzoni Frascara infiamma la vigilia della gara che gli emiliani giocheranno domani contro la Juventus. Parlando al Corriere della Sera, Gazzoni rivive gli anni di Calciopoli: “Con la moviola in campo si sarebbe posto un freno agli arbitri. Calciopoli è ...

Gazzoni : 'Niente Calciopoli con il Var'. Bologna centro d'Italia che odia la Juve : Quel giorno la Juventus era ancora considerata come le altre grandi (Milan e Inter), doveva ancora avere inizio la rivalità giunta fino a episodi di cronaca, quali l'aggressione con bastoni e petardo ...