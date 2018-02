Burian ancora non lascia l' Italia Domani disagi per i trasporti | fermi il 50% dei treni

ilgiornale

: Burian minaccia la Toscana: tutti i provvedimenti su scuole, strade e altro ancora tra Zona del Cuoio, Empolese... - MeteoFucecchio : Burian minaccia la Toscana: tutti i provvedimenti su scuole, strade e altro ancora tra Zona del Cuoio, Empolese... - AlbertoCameroni : RT @FlaviaCorda: #Burian e questa immagine è ancora più rara: sua maestà #Tavolara imbiancata dalla neve nella foto di Nannina Anziani oggi… -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018)non accenna are l'. E così,1 marzo, l’ondata di maltempo siberiano porterànei. Il traffico ferroviario subiràriduzioni. In Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana circolerà infatti il 50% deiregionali. Rfi ha fatto sapere che "la riduzione si rende necessaria alla luce delle previsioni di nevicate e fenomeni di gelicidio, per garantire una migliore regolarità del servizio ferroviario".Rfi ha attivato "lo stato di emergenza grave dei piani neve e gelo" su Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche alla luce del bollettino meteo della Protezione civile. Rete Ferroviariana ha comunicato a Trenord che "stante le previsioni di nevicate e fenomeni di gelicidio",1 marzo sarà attivato lo "stato di ...