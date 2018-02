Buran non molla - ancora problemi per chi viaggia e domani rinevica un po' ovunque : Il gelo siberiano non molla, le temperature sono rigide in tutta Italia e la neve ha fatto la sua comparsa a Rimini, a Genova e in tutto il Golfo Paradiso, e a Venezia mentre la rete ferroviaria sconta ancora le conseguenze della disastrosa paralisi di lunedì. L'ad delle Ferrovie chiede scusa Oggi hanno viaggiato l'80% dei collegamenti ad alta velocità sulla Napoli-Roma-Milano e il 70% di quelli regionali del ...

Buran sferza le casette dei terremotati. Dove le caldaie non funzionano : ll freddo polare tornato a soffiare sulle zone del terremoto del 2016 manda in tilt i servizi essenziali dei villaggetti delle Sae, le soluzioni abitative d'emergenza Dove molte persone hanno trovato ...

Buran non dà tregua ma a Roma riapriranno le scuole. Bollettino delle 19 : Buran clochard A Napoli scuole chiuse anche domani. A Roma riaprono In Campania una nevicata così forte non si ricordava dal 1956. Il sindaco partenopeo, Luigi de Magistris, oggi ha dovuto emettere un ...

Buran non dà tregua ma a Roma riapriranno le scuole. Bollettino delle 19 : Buran? continua a flagellare l'Italia. Tutto il Centrosud è sotto la neve che continua a scendere in alcune località e regioni. Nevica ancora in Romagna, nelle Marche, in Campania, oltre che in Puglia, Basilicata e Calabria. Un clochard? è morto per il freddo a Milano e da domani allerta ghiaccio e neve anche in Toscana. A Napoli scuole chiuse anche domani. A Roma riaprono In Campania una ...