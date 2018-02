Buran in Italia | oggi il picco del gelo Ancora disagi per i Treni | Rfi garantisce 80%

Neve e gelo - Buran mette in ginocchio l'Italia : e martedì si replica : E gelo fu. Le previsioni meteo sono state rispettate: l’arrivo di Buran è stato – in effetti – un evento eccezionale. Questa mattina gli abitanti di Roma si sono svegliati con la città...

Il manto bianco di Buran ricopre l'Italia : bollettino delle 18 : Mezza Italia si risveglia sotto una coltre di neve inusuale ma annunciata. È l'effetto più visibile e suggestivo dell'ondata di gelo siberiano portato da Buran. I primi fiocchi hanno iniziato ad imbiancare la Capitale alle tre del mattino e cadono ancora su alcune aree dell'Urbe, dove i principali monumenti sono stati trasformati in suggestive sculture di neve. Lungo le strade, percorribili con ...

Maltempo e gelo in Italia - neve a Roma/ Video - allerta meteo Buran : riapre Fiumicino - “limitare spostamenti” : Maltempo, gelo record e neve a Roma: Video allerta meteo portata da Buran in Italia, da Milano e Torino fino al Sud. Fiumicino riaperto, disagi a Roma Termini: "limitare spostamenti"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 12:40:00 GMT)

Il manto bianco di Buran ricopre l'Italia : bollettino delle 12 : Mezza Italia si risveglia sotto una coltre di neve inusuale ma annunciata. È l'effetto più visibile e suggestivo dell'ondata di gelo siberiano portato da Buran. I primi fiocchi hanno iniziato ad imbiancare la Capitale alle tre del mattino e cadono ancora su alcune aree dell'Urbe, dove i principali monumenti sono stati trasformati in suggestive sculture di neve. Lungo le strade, percorribili con ...

MALTEMPO ITALIA - NEVE A ROMA E GELO SIBERIANO/ Allerta meteo Buran : disagi Fiumicino - ritardi treni a Termini : MALTEMPO, GELO record e NEVE a ROMA: l'Allerta meteo portata da Buran prosegue in tutta ITALIA, da Milano e Torino fino al Sud, con le prime nevicate in Puglia.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:35:00 GMT)

Burian o Buran - come si chiama - e cosa può fare - il vento che sta gelando l'Italia : Tutti i segreti della gelida corrente che stringe nella morsa del gelo il nostro paese Scuole chiuse a Roma oggi per neve. Meteo, gli ultimi aggiornamenti Maltempo, Burian è arrivato. Roma coperta ...

Maltempo - gelo record e neve a Roma/ Italia - allerta meteo Buran : a Bari piano d'emergenza per i senzatetto : Maltempo, gelo record e neve a Roma: l'allerta meteo portata da Buran prosegue in tutta Italia, da Milano e Torino fino al Sud, con le prime nevicate in Puglia.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 10:32:00 GMT)

Buran congela l'Italia - neve a Roma : traffico in tilt : Gli abitanti di Roma questa mattina si sono svegliati con una sorpresa: la neve anticipata dalle previsioni meteo è arrivata. La Capitale è stata colpita nella notte da una nevicata portata dalla perturbazione...

Buran - Italia nella neve - le previsioni per i prossimi 3 giorni : (Foto: Wired.it) Il Buran fa il suo ingresso in Italia con temperature in rapido calo su tutta la Penisola. La protezione civile dirama allerte a partire dal settentrione e la Società autostrade sta attuando le procedure previste in caso di neve e gelo. Nel Trentino Alto-Adige la situazione vede piogge sparse e neve, a Trieste la bora ha raggiunto anche i 130 chilometri orari. Il termometro è più severo in Piemonte dove, durante le prossime ore, ...

È arrivato Buran. Come sarà il tempo in Italia fino a giovedì : L'eccezionale ondata di freddo siberiano annunciata da giorni irrompe in queste ore anche in Italia, a partire dalle regioni settentrionali. Si tratterà - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - di un episodio di rilevante portata per intensità e per estensione geografica. L'aria gelida investirà più il centro-nord del Paese, anche se in forma un pochino più attenuata sentire sentire i suoi ...

