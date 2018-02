Brumotti aggredito nel quartiere Zen di Palermo : a Striscia la Notizia le immagini choc : di Emiliana Costa Vittorio Brumotti aggredito nel quartiere Zen di Palermo . Nella puntata di Striscia la Notizi a andata in onda stasera è stato fatto vedere il video integrale dell'aggressione all'...

Striscia la Notizia - Brumotti nuovamente aggredito : spari all'auto : Vittorio Brumotti , noto inviato di Striscia la Notizia , non ha intenzione di mollare la sua protesta contro i covi della droga. Dopo l'inchiesta svolta a Caivano, Roma e Milano, questa volta si è diretto a Palermo. Come per le precedenti destinazione, anche qui le cose si sono presto aggravate, mettendo in serio pericolo la vita di Brumotti e della troupe di Striscia la Notizia . Era lì da un paio di giorni, durante i quali aveva cercato di ...

