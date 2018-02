lastampa

: Brexit, ancora stallo sulla questione irlandese. May: “La proposta dell’Ue è inaccettabile” - LaStampa : Brexit, ancora stallo sulla questione irlandese. May: “La proposta dell’Ue è inaccettabile” - LucaTentoni1 : Rassegna twitter serale - 28 febbraio - thewaterflea : RT @PatriziaRametta: GLI ILLUSI DELL'UNIONE EUROPEA NON HANNO ANCORA CAPTO CHE LA GRAN BRETAGNA NON CEDERA' MAI NEANCHE UN PEZZETTO DI SOV… -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Nel giorno in cui il capo negoziatore per l’Ue, Michel Barnier, annuncia la prima bozza per l’accordotorna a salire la polemica fra Londra e Bruxelles. In particolare a far discutere sono i confini postdell’Irlanda. Downing Street ha smentitouna volta parole attribuire al ministro Boris Johnson secondo cui il Regno sa...