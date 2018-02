Bracciano | Acea vuole tornare a prendere l’acqua dal lago “prosciugato” nel 2017

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2018)daldi. O almeno avere la possibilità di farlo senza chiedere l’autorizzazione alla Regione Lazio. La multiutility capitolina ha presentato ricorso al Tribunale Superiore delle Acque per revocare la determinazione della direzione regionale Risorse Idriche contro il divieto di captazione dal bacino a nord di Roma. Il, su cui si affaccia il celebre castello Orsini-Odescalchi, negli ultimi anni ha fatto registrare un notevole abbassamento del suo livello, soprattutto per via della siccità e dell’evaporazione causata dal forte calore delle ultime estati. Sollecitata dalle comunità locali, la scorsa estate la Regione è stata costretta prima a bloccare e poi – al termine di una lunga trattativa con il Campidoglio – a varare una forte riduzione delle captazioni, mentre a un certo puntoavrebbe addirittura voluto ...