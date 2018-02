Borse | torna paura tassi | Powell cala il poker

Borse - addio «new normal» : dopo il -8% si torna alla «vecchia» normalità? : La correzione dei giorni scorsi potrebbe non aver nulla di anormale: come notano gli analisti di Deutsche Asset Management, è perfettamente nella media storica degli storni dal 1980 a oggi. Quello che invece rappresenta una vistosa eccezione è il 2017, anno di euforia borsistica con volatilità ai minimi e senza storni degni di nota. Qual è allora la vera “normalità” dei mercati?...

Wall Street torna in rosso. In forte calo le Borse europee : ... ha voluto sottolineare ai microfoni dell'agenzia giapponese Kyodo, che 'i profitti delle imprese sono a livelli record e che non c'è da essere pessimisti sul trend dell'economia giapponese'. LA ...

A disposizione 75 Borse di studio. Ritornano i ‘click days’ Unicusano : Roma – Click days. In palio 75 borse di studio (15 per ogni facoltà) nell’iniziativa per il 2018 dell’Università Niccolò Cusano. “Già negli anni scorsi... L'articolo A disposizione 75 borse di studio. Ritornano i ‘click days’ Unicusano su Roma Daily News.

Piazza Affari sottotono con le altre Borse europee. A Madrid torna la paura : (Teleborsa) - Esordio sottotono per le borse europee e per Piazza Affari , che vengono anche condizionate dalle nuove incertezze politiche, laddove la vittoria dei separatisti in Spagna rilancia lo ...