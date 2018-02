Borse asiatiche in rosso Tokyo sconta anche il dato sulla produzione

Borse asiatiche in rialzo : Continuano gli acquisti sulle principali Borse asiatiche, sulla scia della buona performance messa in atto da Wall Street, nella seduta di venerdì. A Tokyo l'indice Nikkei ha archiviato le ...

Borse asiatiche ferme per il Capodanno lunare. Bene Tokyo : Positive le poche Borse asiatiche che oggi hanno contrattato , in una sessione caratterizzata da volumi sottili per la chiusura di Shanghai, Hong Kong, Taiwan, Kuala Lumpur, Jakarta, Singapore e Seul ,...

Tokyo maglia rosa tra le Borse asiatiche. Chiuse Shanghai e Hong Kong : Teleborsa, - Il buonumore di Wall Street contagia anche l'azionario asiatico , oggi orfano di Shanghai, Hong Kong, Taiwan e Seoul, tutte Chiuse per il Capodanno lunare . A Tokyo l'indice Nikkei ha ...

Borse : affondano le asiatiche - Europa peggiora. Persi 5mila miliardi : MILANO - Ore 14:00. Ieri sera Wall Street è entrata ufficialmente in una fase di 'correzione', avendo perso più di dieci punti percentuali dall'utimo picco che era stato toccato il 26 gennaio: da ...

Borse asiatiche giù dopo il crollo di Wall Street : Borse asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli cinesi con Shanghai che affonda del 4,95%, Hong Kong del 3,5% e Shenzhen del 3,3%. A scatenare le turbolenze il timore dei rialzi dei tassi Usa, con effetti sugli utili aziendali e sul potere d'acquisto. Un timore alimentato dalla corsa del rendimento dei titoli di ...

Dopo il lunedì nero di Wall Street ?crollano le Borse asiatiche e europee : Dopo il lunedì nero di Wall Street, che ieri ha segnato la peggiore seduta dall'agosto 2011, adesso tocca ai mercati di tutto il mondo. I timori di un surriscaldamento dell'economia che potrebbe portare a nuovi innalzamenti dei tassi di interesse negli Stati Uniti da parte della Federal Reserve e a una ripresa dell'inflazione hanno allarmato gli investitori che continuano a vendere sulle piazze dell'estremo oriente. ...

Borse - dopo il lunedì nero di Wall Street - apre in forte calo Milano Crollano le asiatiche : Tokyo-4 - 7% : «I fondamentali dell'economia restano estremamente forti», ha commentato la Casa Bianca mentre sono andati in fumo 114 miliardi di dollari dei primi 500 paperoni del mondo. Il più colpito è stato l'...

