Berlusconi | Tajani è persona migliore per candidato premier

Berlusconi conferma : Tajani la persona migliore per guida Governo : E agli indecisi dice: "Capisco il vostro disgusto, è anche il mio, per questa politica e questi politici. Ma è anche interesse vostro avere un Governo forte che governi". 28 febbraio 2018 Diventa fan ...

Elezioni - Berlusconi : “Premier del centrodestra? Tajani è l’uomo giusto. Sarà lui a dire se è disponibile” : “Tajani occupa una posizione di altissimo rilievo, è il presidente dell’istituzione europea eletta direttamente dai cittadini, quindi il numero uno dell’Unione europea, ha anche impegni precisi nei confronti degli altri paesi, sta portando avanti politiche europee, è ben visto e considerato con molto apprezzamento e stima da tutti. È un uomo giusto e a me piacerebbe che alla fine potesse essere lui, ma ho l’impegno di far dire a lui ...

Berlusconi rilancia Tajani come candidato premier : Il Cav si dice pronto a candidarsi premier se la corte di Strasburgo gli darà ragione. 'Sono a disposizione, in caso di un risultato elettorale che porti all'incertezza'. Il centrodestra si prepara ...

Elezioni2018 - Berlusconi : 'Tajani candidato - ma io sono sempre disponibile' : La politica è fatta di compromessi. Ma la coalizione con la Lega è solida, abbiamo programma comune', ha aggiunto.

Berlusconi : 'Tajani uomo giusto ma sarà lui a dire se va bene' - 'Azzeramento della Fornero per soddisfare Salvini' : "Io condannato da una sentenza politica" - "La mia condanna per frode fiscale - ha proseguito - è stata il frutto di una sentenza politica. Non sono stato condannato da un collegio di magistrati, ma ...

Silvio Berlusconi propone Antonio Tajani come candidato premier : Silvio Berlusconi non potrà essere presidente del Consiglio: la legge Severino lo rende incandidabile per via della sua condanna in via definitiva per evasione fiscale nell’ambito del processo Mediaset. Infatti...

Berlusconi : Tajani premier? Aspetto l'ok : 12.55 Silvio Berlusconi non fa esplicitamente il nome del candidato premier perché attende il suo ok,ma fa intendere chiaramente che si tratta di Tajani. Intervistato su Radio1,il leader di Fi ha detto:Sono vincolato da lui, per l' altissima carica che ricopre, a fare il suo nome soltanto quando me ne darà l' autorizzazione"."Sarebbe-ha continuatoun candidato eccellente". Con lui l'Italia conterebbe moltissimo perché è il presidente ...

Berlusconi conferma : è Antonio Tajani il candidato premier Fi : Roma, 27 feb. , askanews, Sarà il presidente Fi del Parlamento europeo Antonio Tajani il candidato premier che Silvio Berlusconi proporrà al Quirinale per l'incarico se toccherà al suo partito ...

ELEZIONI 2018/ Berlusconi “Tajani premier? Non posso dirlo”. Di Maio “Fieramonti ministro - giovedì lista” : ELEZIONI 2018, ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra: Berlusconi, "Tajani premier? Non posso fare suo nome". Renzi, "se perdo non mi dimetto, il Pd sarà primo partito". Lista ministri M5s(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:00:00 GMT)

Berlusconi - Tajani premier? Manca suo ok : ANSA, - ROMA, 27 FEB - "Sono vincolato da lui, per l'altissima carica che ricopre, a fare il suo nome soltanto quando lui me ne darà l'autorizzazione". Silvio Berlusconi ai microfoni di '6 su Radio 1' ...

Berlusconi : "Farò il nome di Tajani quando darà via libera"