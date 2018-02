Berlusconi | i ministri di Di Maio sono dei signori nessuno

Berlusconi critico su lista ministri di Di Maio : sono degli sconosciuti : Silvio Berlusconi, come sempre, ha fatto una campagna elettorale all’attacco. La sua presenza è stata continua e costante su tutti i media, il suo nome campeggia nel simbolo di Forza Italia nonostante l’incandidabilità e spesso l’oggetto dei suoi discorsi, oltre il suo programma politico, sono Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle che, stando ai sondaggi, usciranno dalle urne come primo partito nazionale. In particolare, l’ultimo affondo dell’ ...

ELEZIONI 2018/ Di Maio - lista ministri M5s via mail e nomi diretta tv : “chi vota Berlusconi ha paura di noi” : ELEZIONI 2018: Di Maio presenta la lista dei ministri M5s a Mattarella via mail. Salvini, "non mi sfiorano critiche della Cei sul Vangelo". Ultime notizie su Pd, Centrodestra e M5s.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 11:05:00 GMT)

L'affondo di Berlusconi contro Grillo e il M5s. 'con Lega e Fdi accordo sui ministri' : Il presidente di FI insiste sugli effetti positivi della flat tax e annuncia pensioni minime a mille euro, niente tassa sulla casa, bollo auto, né Irap. I Cinquestelle 'una setta guidata da un ...