Berlusconi conferma | Tajani la persona migliore per guida Governo

Berlusconi conferma : è Antonio Tajani il candidato premier Fi : Roma, 27 feb. , askanews, Sarà il presidente Fi del Parlamento europeo Antonio Tajani il candidato premier che Silvio Berlusconi proporrà al Quirinale per l'incarico se toccherà al suo partito ...

Berlusconi conferma : 'Non sarò a Napoli' : Silvio Berlusconi non sarà a Napoli negli ultimi giorni di questa campagna elettorale, in vista del voto del prossimo 4 marzo. A confermarlo è stato proprio il diretto interessato ai microfoni de La 7 ...