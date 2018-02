Benfica Ravenna Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Challange Cup

Volley - Challenge Cup 2018 : bella vittoria per il Bunge Ravenna nell’andata dei quarti sul Benfica : Eccellente vittoria per il Bunge Ravenna nell’andata dei quarti di finale della Challenge Cup di Volley: i romagnoli si sono imposti per 3-1 (22-25, 25-22, 25-23, 25-20) in casa sui portoghesi del Sporting Lisboa Benfica. Successo davvero convincente, che spiana la strada verso una semifinale che sarebbe strepitosa. Striscia di vittorie consecutive eccezionale per il Bunge che fa sei nelle ultime sei uscite tra campionato e coppe. Primo ...

