Bella prova per la MTB Euromotor Ragusa a Verona

Charlotte Flair - il wrestling ti fa Bella : «Ma guai a provarlo a casa» : Il wrestling ti fa bella. No, non è una rivisitazione in chiave sportiva del celebre film di Robert Zemeckis, bensì il pensiero della lottatrice Charlotte Flair, campionessa della WWE. È lei il simbolo di un movimento, quello del wrestling in rosa, che negli ultimi anni ha subìto un’accelerata improvvisa grazie alla trasformazione delle Divas – sostanzialmente accompagnatrici sul ring – in Women, cioè vere e proprie atlete al pari ...