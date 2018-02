Belen Rodriguez perde il Grande Fratello e si consola con la shopping | spese con Andrea

Belen RODRIGUEZ/ Perde la conduzione del Grande Fratello Nip ma vince in amore - video : BELEN RODRIGUEZ ha perso la conduzione del Grande Fratello Nip che, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, è stata data a Barbara Palombelli di Forum.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 04:12:00 GMT)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si baciano in video. Il web : "Un po' di pudore" : Come spesso accade, anche ieri sera tutta la famiglia Rodriguez si è riunita nella casa milanese di Belen e tra balli, canti e buon cibo hanno passato la serata in compagnia. Belen, Cecilia, Jeremias, ...

Belen Rodriguez E ANDREA IANNONE/ La coppia insieme agli eventi della Milano Fashion Week - poi si riparte? : ANDREA IANNONE e BELEN RODRIGUEZ sono stati visti felici e innamorati durante la Fashion Week di Milano. La coppia si prepara ora ad una nuova separazione?(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 04:47:00 GMT)

“Il più pazzo dei Rodriguez”. Così ha definito Belen papà Gustavo. Sapete cosa faceva il padre della bella argentina - prima di arrivare in Italia? Ha dovuto lasciare suo lavoro (molto particolare) proprio a causa della figlia. Il motivo… : Ormai è diventato famossimo anche lui e da quando la figlioletta è arrivata in Italia il clan Rodriguez l’ha seguita uno dopo l’alto. Non parliamo di Jeremias, ma del papà Gustavo che è stato l’ultimo ad arrivare, dopo che la showgirl ha dato alla luce Santiago e ha divorziato da Stefano De Martino. Appena si è fatto conoscere, l’uomo è stato subito simpatico a tutti. Spigliato, divertente e molto rock, Gustavo è ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone/ La dedica d'amore sui social : "Proteggimi sempre" - e lui risponde così... : Belen Rodriguez ha sorpreso tutti pubblicando uno scatto sexy che la ritrae stretta nell'abbraccio di Andrea Iannone. Nella didascalia anche una dedica d'amore.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 18:51:00 GMT)

Belén Rodriguez e Andrea Iannone - è sempre più amore : Se ancora ci fossero dubbi sulla storia fra Belén Rodriguez e Andrea Iannone, basterebbero a fugarli le foto degli ultimi giorni, private e pubbliche. L’amore fra la showgirl e il centauro va più forte che mai. Complice la settimana milanese della moda donna Belén e Iannone si sono presentati insieme al party di Anna Dello Russo di sabato sera. Cappotto per lei a coprire un abito che si intravede rosso e con lo spacco. La borsa è arcobaleno, ...

Belen Rodriguez lascia tutti a bocca aperta : ecco il video che ha superato un milione di visualizzazioni : A poche ore dalla condivisione sul suo profilo social, il ballo di Belen Rodriguez ha totalizzato oltre un milione di visualizzazioni e la consueta pioggia di like che, ormai,

Belen Rodriguez e Andrea Iannone/ Lory Del Santo a Mattino 5 : "Il loro amore solo marketing? : Belen Rodriguez e Andrea Iannone sempre più innamorati e social, ma siamo davvero sicuri che il loro sia un sentimento vero? Lory Del Santo a Mattino 5: "Il suo amore solo marketing?(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 10:30:00 GMT)

Belen RODRIGUEZ/ Prove di famiglia a Pavia insieme a Santiago e Andrea Iannone : BELEN RODRIGUEZ è stata pizzicata a Pavia insieme ad Andrea Iannone e al piccolo Santiago, durante una piacevole giornata insieme ad altri amici. Prove di famiglia per la coppia?(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 02:53:00 GMT)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone - giornata con Santiago : "Pronti alle nozze - poi il trasferimento in Svizzera" : PAVIA - Dopo numerosi voci di crisi, Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono partiti per una vacanza alle Maldive, che doveva essere di coppia ma che poi ha visto la presenza di Veronica, mamma della...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone / Casa a Lugano - matrimonio e figli? La voglia di progettualità : Belen Rodriguez e Andrea Iannone, dopo la Casa a Lugano in Svizzera, la coppia sogna il matrimonio ed i figli, le ultime dichiarazioni di entrambi paparazzati da Diva e Donna. (Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:48:00 GMT)

“Certo che ho visto Francesco!”. Cecilia Rodriguez confessa. Dopo le continue allusioni e gli avvistamenti sospetti - la sorellina di Belen è chiara e lapidaria sulla sua storia con Ignazio Moser : Pensavamo di esserci lasciati alle spalle il triangolo Francesco Monte-Cecilia Rodriguez-Ignazio Moser. Con la fine del Grande Fratello Vip tutti pensavamo che la questione fosse terminata. E invece no. Come i peperoni, l’insalata di rinforzo, o una sbornia all’alba del giorno Dopo i tre ‘moschettieri’ stanno ancora là a far parlare di loro. Certo l’ex tronista con la questione del ‘canna-gate’ ci si è messo di buzzo buono e alla fine non ...

Belen Rodriguez su Pornhub : VIDEO della showgirl cercatissimo - l’argentina ‘supera’ Diletta Leotta [FOTO] : 1/27 Foto Instagram ...

Belen Rodriguez / La sua carriera è in crisi? Lei corre ai ripari ma... : BELEN RODRIGUEZ sta attraversando un periodo di crisi nella sua carriera? Nonostante la recente collaborazione con Swarovki, in Italia qualcosa sta cambiando...(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 06:18:00 GMT)