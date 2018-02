Beach volley | World Tour 2018 Major Series Fort Lauderdale Italia | gironi di ferro!

Beach volley - World Tour 2018 Major Series Fort Lauderdale. Menegatti/Giombini subito fuori in qualificazione : Niente da fare per Marta Menegatti e Laura Giombini che escono subito di scena nel Major Series di Fort Lauderdale, uscendo sconfitte 2-0 nella sfida con le canadesi Broder/Pischke al termine di un match combattuto. Non pochi rimpianti per la coppia italiana che ha condotto tutto il primo set, sprecando anche tre set ball, prima di arrendersi alle rivali ai vantaggi e nel secondo set era partita benissimo, salvo poi subire un break micidiale che ...

Beach volley World Tour 2018 - Major series Fort Lauderdale. Inizia il “Mondiale d’inverno” : Menegatti/ Giombini a caccia di una difficile qualificazione : Scatta oggi con i due tornei di qualificazione il “Mondiale d’inverno” di Beach volley, il primo dei tre Major series di una stagione senza Olimpiadi e Monmdiali e dunque uno dei tre tornei più importanti dell’anno, in programma a Fort Lauderdale, negli Stati Uniti. In campo maschile gli azzurri Lupo/Nicolai, che fanno il loro debutto stagionale e Ranghieri/Caminati (grazie ad una wild card) inizieranno domani il loro ...

Beach volley - World Tour 2018. Che novità! I tornei CEV saranno inseriti nel World Tour : Ufficializzata oggi dalla FIVB una novità storica nel mondo del Beach volley. I tornei CEV, da aprile in poi, saranno inseriti nel World Tour e dunque saranno aperti alla partecipazione anche di atleti al di fuori dell’Europa. Ad annunciarlo è la FIVB stessa, che conferma la nuova joint venture con la CEV che continuerà ad organizzare i suoi tornei che saranno contemporaneamente inseriti anche nel calendario World Tour. I Satellite CEV ...

Beach volley : a Fort Lauderdale l'esordio di Nicolai-Lupo : Fort Lauderdale , STATI UNITI, - Il circo internazionale del Beach Volleysi trasferisce dall'Iran alla Florida , Stati Uniti, dove tutto è pronto per il Major di Fort Lauderdale. Tre le coppie ...

Beach volley World Tour 2018 - Kish Island. Trionfo polacco in Iran : Prudel/Szalankiewicz al primo sigillo : Prima vittoria assieme per i polacchi Mariusz Prudel e Jakub Szalankiewicz che si prendono la prima soddisfazione dopo un anno e mezzo non semplice aggiudicandosi il torneo 3 Stelle di Kish Island in Iran. Una vittoria meritata quella dei polacchi (che rivaluta anche il cammino di Ranghieri/Caminati sconfitti ai quarti di finale dai trionfatori del torneo), che hanno giocato tre giorni su ottimi livelli. Prudel/Szalankewicz hanno battuto i ...

Beach volley : quinto posto Ranghieri-Caminati a Kish Island : Kish Island , IRAN, - Alex Ranghieri e Marco Caminati si fermano ai quarti di finale del torneo World Tour di Kish Island , 3 stelle, . I due azzurri, dopo aver inanellato tre vittorie consecutive, è ...

Beach volley - World Tour 2018 Kish Island. Polacchi troppo forti : Caminati/Ranghieri quinti : Si ferma nei quarti di finale la corsa di Alex Ranghieri e Marco Caminati al torneo 3 Stelle di Kish Island in iran. la coppia azzurra, dopo tre vittorie consecutive, è stata battuta nettamente 2-0 dai Polacchi Prudel/Szalankiewicz, che ottengono così il loro miglior risultato da quando giocano assieme, conquistando la prima semifinale. Azzurri mai in partita nel primo set. la coppia polacca parte forte in battuta e costringe Caminati a ...

Beach volley - World Tour 2018 Kish Island. Italia-Germania 1-1 : Caminati/Ranghieri nei quarti - stop Abbiati/Andreatta : Marco Caminati e Alex Ranghieri volano ai quarti, si fermano Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta. Finisce 1-1 la doppia sfida tra Germania e Italia negli ottavi di finale del torneo 3 Stelle di Kish Island in Iran. Sofferta la vittoria (2-1) della coppia Ranghieri/Caminati nell’ottavo di finale contro Ehlers/Schumann. La coppia azzurra è partita meglio vincendo 21-17 il primo set, poi ha subito il ritorno dei tedeschi, concedendosi anche ...

Beach volley World Tour 2018 Kish Insland. Azzurri : doppia sfida alla Germania con vista sui quarti : Sarà un doppio Italia-Germania negli ottavi di finale del torneo 3 Stelle di Kish Island, terzo appuntamento del 2018 con il World Tour. Non fortunatissimi Abbiati/Andreatta e Caminati/Ranghieri nel pescare l’avversario ma arrivati a questa fase l’impressione è che davvero l’equilibrio sia tale che non ci siano troppe differenze in termini di valori. Marco Caminati e Alex Ranghieri se la vedranno alle 8 ora italiana con i ...

Beach volley : A Kish Island ok le coppie azzurre : KING Island , IRAN, - Prima giornata del main draw del torneo 3 stelle del World Tour, in corso di svolgimento a Kish Island in Iran , per le coppie azzurre. Abbiati-Andreatta , reduci nelle ...

Beach volley - World Tour 2018 Kish Island. Italia - avanti tutta! Coppie azzurre ok : sono già alla seconda fase : Ancora due vittorie, una sofferta, l’altra convincente, al Torneo 3 Stelle del World Tour a Kish Island in Iran per l’Italia del Beach volley al maschile che ha già piazzato le due Coppie alla fase ad eliminazione diretta. Abbiati/Andreatta e Ranghieri/Caminati hanno vinto le semifinali del loro girone preliminare e disputeranno la finale che apre le porte dell’accesso diretto agli ottavi di finale ma già così le due Coppie ...

Beach volley : parte domani il torneo di Kish Island : Kish Island , IRAN, - Ha preso il via questa mattina, con le qualifiche, il torneo 3 Stelle, esclusivamente maschile, di Kish Island in Iran. Gli italiani Abbiati-Andreatta raggiungono nel main draw ...

Beach volley - World Tour 2018 Kish Island. Italia : il bis è servito! Abbiati/Andreatta in main draw : Due su due! Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, alla seconda partecipazione ad un torneo World Tour, conquistano l’accesso al tabellone principale e, se a Sydney, torneo 1 Stella, entrare nel main draw era l’obiettivo minimo del binomio azzurro, a Kish Island, in un torneo 3 Stelle, si tratta di una vera e propria impresa. La coppia Italiana ha compiuto un mezzo capolavoro eliminando il binomio più pericoloso sulla loro strada al ...