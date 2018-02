Battletech | lo strategico a turni con i mech ha ora una data d' uscita

Battletech : annunciata una finestra di lancio per lo strategico a turni di Harebrained Schemes : BattleTech è uno strategico a turni sviluppato da Harebrained Schemes che vede protagonisti imponenti e sofisticati mech da battaglia. Il titolo è stato tra i protagonisti dello scorso E3 al PC Gaming Show e ora, finalmente, scopriamo quando potremo mettere le mani sul gioco.Come riporta Gamingbolt, Harebrained Schemes ha annunciato che BattleTech è previsto in uscita per PC nel mese di aprile e, da ora, sono disponibili i pre-order su Steam e ...