Battle Boom è un RTS con gameplay ispirato a Clash Royale

(Di mercoledì 28 febbraio 2018)è un gioco di strategia che offre battaglie globali in tempo reale. Ilproposto è simile a quello di, con la differenza che il campo di battaglia è orientato in orizzontale ed è scorrevole con degli swipe laterali. Lo scopo del gioco consiste nel distruggere la base del nemico per primi, cercando di difendere la propria con le oltre 70 tipologie di armi e unità. L'articoloè un RTS conè stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.