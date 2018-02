Bari | gli imprenditori risarciscono il Petruzzelli con 90mila euro

Neve in Puglia - anche Bari imbiancata : 14.38 In Puglia nevica anche a Bari dove le strade e le auto si sono imbiancate, da qualche ora sta nevicando con insistenza su Foggia anche se non vengono segnalati particolari disagi. Il sindaco del capoluogo dauno Landella ha allertato la protezione civile per eventuale intervento dei mezzi spargisale e spazzaNeve. Intanto a causa del ghiaccio l'Ataf, l'azienda di trasporti pubblici è stata costretta a sopprimere alcune corse e i vigili del ...

Serie B - rinviata anche Bari-Spezia : i dettagli : Serie B, rinviata anche Bari-Spezia. Burian sta mietendo diverse “vittime” tra le gare del campionato cadetto che oggi sarebbero dovute andare in scena. Dopo i rinvii di Pescara-Carpi e Perugia-Brescia, arriva adesso anche quello di Bari. Sulla città pugliese sta cadendo in queste ore una fitta neve che ha sconsigliato la disputa della gara che dunque verrà recuperata nelle prossime settimane. Questo quanto rivelato da Sportitalia. ...

Allerta Meteo Puglia - il sindaco di Bari : domani 27 febbraio niente scuole chiuse : “Cari studenti baresi, io vi voglio bene, ma non iniziate con i messaggi strappa lacrime per far chiudere le scuole, perche’ per ora, sulla citta’ di Bari non c’e’ alcuna emergenza Meteo“: lo ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Bari Antonio Decaro. “C’e’ un po’ di neve, ma non si ferma per terra. Quindi oggi pomeriggio fateli i compiti per domani. ‘Che se vi ...

L'Aeroporto del Salento si prepara agli straordinari per momentanea chiusura Bari : Pressoché ultimati i preparativi per l'inaugurazione della nuova ala dell'aerostazione di Brindisi in programma il 27 febbraio, che prelude all'accoglienza del traffico trasferito dal "Karol Wojtyla" ...

Maltempo - allerta neve in Puglia : stop alla circolazione dei Tir a Bari - Barletta-Andria-Trani e Foggia : Le Prefetture di Bari, Barletta-Andria-Trani e di Foggia hanno adottato un decreto che vieta la circolazione fuori dai centri abitati nel territorio di queste province, in previsione di nevicate anche a bassa quota in Puglia: l’interdizione riguarda i veicoli ed i complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Nelle province Bat e Foggi la disposizione sarà in vigore a ...

Bari - in coma per l'influenza partorì al sesto mese : ora madre e figlia stanno meglio : Verso il lieto fine, la drammatica vicenda di una 27enne ridotta in fin di vita durante la gravidanza dal virus influenzale. I parenti: "I medici del...

Cade il consiglio comunale sul San Nicola. Opposizioni : 'FC Bari deve pagare gestione provvisoria' : 'Ancora una volta davanti ai problemi della Città per i quali proponiamo soluzioni, la maggioranza abbandona l'aula e fa Cadere il numero legale'. I consiglieri d'opposizione, Giuseppe Carrieri, Fabio ...

Ema : Quartapelle (Pd) - Consiglio Ue scaricaBarile : Milano, 22 feb. (AdnKronos) – “Non sorprende, ma amareggia la memoria difensiva del Consiglio dell’Unione europea su Ema. Le argomentazioni per contrastare il ricorso milanese e lo scaricabarile sugli Stati dipingono un’Europa che non guarda la sostanza e non rende giustizia al diritto alla salute dei cittadini europei. Tutte le ragioni di preoccupazione sull’inadeguatezza di Amsterdam restano in piedi e sono ...

Shock Bari-Castel di Sangro : “partita truccata” - ecco tutti i dettagli [VIDEO] : Il Bari è impegnato nel campionato di Serie B, la squadra di Grosso sta attraversando un momento positivo e punta la promozione nel massimo campionato. Nel frattempo vicenda Shock e rivelazioni Shock eri sera a “Non è l’Arena” sulla partita Bari-Castel di Sangro giocata il 15 giugno 1997 e che ha portata alla promozione dei pugliesi. Si era già chiacchierata molto sulla partita ma adesso sono arrivate le conferme da parte dei diretti ...

Non è l'Arena - Giletti su Bari-Castel di Sangro del 1997 : la vittoria truccata che portò i pugliesi in Serie A : Rivelazioni clamorose ieri sera a 'Non è l'Arena' sulla partita Bari-Castel di Sangro giocata il 15 giugno 1997, quando gli ospiti avevano già raggiunto la salvezza in Serie B e i pugliesi dovevano ...

A Bari la storia - o meglio gli edifici storici - si spostano a piacimento : Ciò che è successo presso Palo del Colle, comune poco distante dalla città metropolitana di Bari, è forse il primo caso italiano del genere, e si spera sia anche l'ultimo. La storia, si sa, è da sempre soggetta ad interpretazioni, rivisitazioni, ora anche a traslochi e rimozioni coatte. Sembrerebbe l'inizio di un romanzo fantasy, o di un film comico anni '70, invece ciò che vi racconteremo è accaduto realmente, tra lo stupore, le proteste e ...

Fondazione Barilla : Al via BCFN YES! - il concorso che premia i migliori progetti scientifici che aiutano a salvare il Pianeta : 135 proposte provenienti da 43 Paesi distribuiti nei 5 continenti: con questi numeri si è chiusa a dicembre 2017 la sesta edizione di BCFN YES! (Young Earth Solutions), la competizione internazionale per giovani ricercatori under 35 promossa dal Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN). A distanza di pochi mesi dalla cerimonia di premiazione, è partita la call to action per la nuova edizione – la settima – di questa iniziativa. Fino al 14 ...

11 febbraio - La Compagnia Catalyst di Firenze in I MUSICANTI DI BREMA a Ruvo di Puglia - Bari - : Gli insegnanti e i diciottenni, quindi, possono acquistare i biglietti agli spettacoli in programmazione attraverso le piattaforme dedicate.