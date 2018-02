Barbara d’Urso risponde ad Alessia Marcuzzi sul canna-gate

Isola dei famosi : la moglie di Franco Terlizzi scrive a Barbara D’Urso : Barbara D’Urso diffonde la lettera della moglie di Franco de L’Isola A Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso è tornata ad occuparsi de L’Isola dei famosi. In particolare, la conduttrice ha parlato del caso dell’omofobia di Franco Terlizzi nei confronti di Craig Warwick, dopo aver sollevato il caso nelle interviste a Verissimo e a Domenica Live. Ieri sera, nel corso della puntata dell’Isola dei famosi doveva ...

“Lei! Ma che scherzate?!”. Grande Fratello Nip : ecco chi lo condurrà. Dopo Daria Bignardi - Barbara d’Urso - Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi - a sorpresa spunta un nome veramente ‘anomalo’. Un volto notissimo - ma che fino a oggi ha fatto ben altro : “Grazie a tutti!” : Un volto anomalo per il Grande Fratello Nip, o forse un tuffo nel passato quando a condurre la prima edizione fu la giornalista Daria Bignardi. Ma in queste ore il nome che con maggiore insistenze si sta facendo avanti per la conduzione del programma è quello della attuale conduttrice di Forum, ovvero la posatissima Barbara Palombelli. A lanciare la notizia è stato il settimanale Chi che sul numero di questa settimana afferma che la ...

Striscia la notizia e il canna-gate : la nuova testimonianza fatta ascoltare a Barbara d’Urso è di Nadia Rinaldi : Di chi è l’audio testimonianza che Striscia la notizia ha fatto ascoltare a Barbara d’Urso? Di Nadia Rinaldi È venuto finalmente a galla la verità sulla nuova testimonianza di Striscia la notizia sul canna-gate. Come rivelato in anticipo dal blog di Davide Maggio, l’audio fatto ascoltare a Barbara d’Urso nella scorsa puntata di Domenica Live […] L'articolo Striscia la notizia e il canna-gate: la nuova testimonianza ...

L'Isola dei Famosi : ecco cosa ha ascoltato Barbara d’Urso sul caso Canna gate : Alcuni giorni fa Valerio Staffelli e Max Laudadio si sono recati nello studio di "Domenica Live" per portare un'ennesima prova sul caso "Canna gate" a favore di Eva Henger. Ma cosa contiene il file audio ascoltato in diretta televisiva da Barbara D'Urso? Nel prosieguo dell'articolo vi sveliamo tutti i dettagli. Rivelato il contenuto del file audio fatto ascoltare alla conduttrice partenopea Alcune ore fa, il noto sito internet "Davide Maggio" ha ...

Barbara d’Urso e Eva Henger criticate da Nadia Rinaldi : Nadia Rinaldi incastrata da un like: l’insulto a Eva Henger e Barbara d’Urso Un like di troppo potrebbe rovinare l’amicizia tra Nadia Rinaldi e Barbara d’Urso e Eva Henger? Sta di fatto che l’ospite della conduttrice napoletana e l’amica, nonostante tutto, dell’ex pornostar, ha messo un like su Facebook a due commenti molto negativi nei confronti rispettivamente di Barbara e Eva. In teoria non ci ...

“Fermi tutti : adesso basta!”. Isola - anche Barbara d’Urso perde le staffe. A Pomeriggio 5 interrompe l’ospite e sbotta : “L’ho chiesto alla produzione - lo porto qui e ve lo faccio vedere” : E Barbara D’Urso perse le staffe. La padrona di casa di Pomeriggio 5 si è vista costretta a intervenire, o forse sarebbe più appropriato dire ‘sbottare’. L’argomento è l’Isola dei Famosi. Come accade durante ogni reality targato Mediaset, Carmelita riserva un ampio spazio agli ex concorrenti, i familiari dei vip ancora in gioco e le polemiche che montano di settimana in settimana. C’è da dire che con ...

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 : “Sono scioccata per Don Michele” : Pomeriggio 5: Barbara D’Urso dice la sua su Don Michele Barone Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, Barbara D’Urso si occupa nella prima parte di Pomeriggio Cinque di cronaca. Tra le varie notizie di cui si è occupata oggi, la conduttrice della rete ammiraglia del Biscione ha dichiarato di essere molto imbarazzata di dover parlare al suo affezionato pubblico dell’arresto di Don Michele Barone. Il sacerdote è stato ...

“Mi ha detto ‘sei gay? Che schifo'”. Craig Warwick choc da Barbara D’Urso. Isola dei Famosi - dopo la droga arriva pure l’accusa di omofobia. E il naufrago ‘sotto processo’ adesso rischia grosso : Isola dei Famosi, non solo canna-gate. dopo certe dichiarazioni pesanti, il reality di Canale 5 potrebbe essere travolto da un’altra bufera. L’accusa, e non c’entra Eva Henger stavolta, mossa nei confronti di un naufrago ancora in gioco è quella di omofobia. Accusa che, se venisse confermata attraverso materiale audio e video, potrebbe costare l’eliminazione al concorrente in questione. Succede tutto a Domenica ...

Pomeriggio Cinque : Barbara d’Urso confessa di essere stanca : Barbara d’Urso a Pomeriggio 5: “Sono un po’ stanca” Barbara d’Urso ha confessato di essere stanca. Ebbene sì, dopo la puntata intensa di Domenica Live andata in onda ieri oggi la conduttrice ha annunciato ai telespettatori di Pomeriggio Cinque che ha bisogno di dieci caffè visto che è molto stanca. Ieri in effetti ne sono successe di ogni nel suo salotto domenicale. Eva Henger si è sottoposta alla macchina della ...

“Che vergogna”. Antonella Mosetti contro Barbara D’Urso. Il gesto dell’ex ‘vip’ del Grande Fratello scatena i social ed esplode il ‘caso’ (una figuraccia clamorosa) : Antonella Mosetti è stata una delle concorrenti più chiacchierate della prima edizione del Grande Fratello Vip. Ex stellina di ”Non è la Rai”, la Mosetti è tornata nei salotti televisivi dopo l’esperienza nel reality targato Mediaset e, molto spesso, è stata ospite in quelli di Barbara D’Urso (Domenica Live e Pomeriggio 5). Carmelita ha dato voce a lei e a sua figlia, Asia Nuccetelli, anche lei ”vip” ...

Isola : così Barbara d’Urso scoprì la verità di Eva Henger sul «canna-gate» : Ci vorrebbe l’agente Holden Ford. O Sherlock Holmes in persona. Che non si badi a spese per venire a capo del «canna-gate» che ha travolto l’Isola dei famosi 2018 e tenuto banco in tutti i salotti tv possibili e immaginabili da ormai tre settimane. Per fortuna, lì dove non arriva la mantellina del detective londinese, arrivano i plateau altissimi di Barbara D’Urso, l’unica paladina votata alla ricerca della verità. Sì, ma ...

“La più grande discarica televisiva”. Barbara d’Urso nel mirino del super vip. Star amatissima della televisione italiana - durante la diretta di Domenica Live - spara a zero su Carmelita e sui “falliti dello spettacolo” che ospita nei suoi programmi. Le sue parole sono coltelli. E il caos sarà totale… : “Penso che non bisogna essere dei grandi pensatori per capire che Pomeriggio 5 è la più grande discarica televisiva attualmente in onda in Italia. Dove si radunano personaggi falliti dello spettacolo, emblemi del trash, presunti maghi, ciarlatani che parlano con i fantasmi e tutta una serie di personaggi mitologici e fantastici che nemmeno nelle cronache di Narnia”. parole durissime quelle usate dall’ex tronista di Uomini e donne ...

Antonella Mosetti non ha litigato con Barbara d’Urso : le sue parole : Barbara d’Urso: Antonella Mosetti spiega il perché del like contro la conduttrice Il like messo da Antonella Mosetti in un post scritto da Damiano Faina contro Barbara d’Urso ha causato il caos durante la serata di ieri. Precisamente il comico ha caricato sul suo profilo Instagram una foto di lui con un sacco dell’immondizia e ha poi scritto nella didascalia dell’immagine che la conduttrice napoletana era la vergogna ...