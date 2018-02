Barbara D' Urso richiamata dall' Agcom dopo l' intervista a Silvio Berlusconi

Fabrizio Del Noce contro Barbara D’Urso e le Parodi! : L’ex direttore di Raiuno, Fabrizio Del Noce anche se è in pensione, non riesce proprio a non dire la sua opinione contro il programma di Barbara D’Urso e delle sorelle Parodi. Parole dure che non risparmiano nessuno! Fabrizio Del Noce ex direttore della rete pubblica si sta godendo la sua pensione in Portogallo, ma non riesce a non commentare la fuoriuscita di scena di Benedetta Parodi nel programma “Domenica In”. Nello ...

“Adesso parlo io”. Isola - scontro Terlizzi-Warwick : interviene la moglie di Franco. A dare voce alla signora è Barbara D’Urso - le sue parole arrivano dritte al cuore del pubblico e svelano anche un aspetto inedito della vicenda : della serie: nessuno tocchi mio marito. E poco conta se lui è un vip ed è in balia dell’Isola dei famosi. Ecco, quando si tira in ballo la persona che si ama, è bene scendere in campo per difenderla. A tutti i costi e con ogni mezzo, anche un lettera a Barbara D’Urso. In attesa del confronto all’Isola dei Famosi tra Craig Warwick e Franco Terlizzi, la moglie dell’ex pugile ha scritto una lettera a Barbarella, letta poi a ...

“Noi lo facciamo. Noi…”. Ah. La frecciatina per Alessia Marcuzzi è servita. Avete sentito cosa ha detto Barbara D’Urso? La conduttrice non si lascia scappare l’occasione e - poco prima di lanciare la pubblicità - lancia una bomba che difficilmente - all’Isola - passerà inosservata : Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso, Isola dei Famosi e Pomeriggio 5 (e Domenica Live): le frecciatine continuano e sono sempre meno velate. prima una che tira le orecchie all’altra, quindi la replica piccata, questo è il copione. Ma prima di arrivare alla risposta di Carmelita, meglio partire dal principio. Da quello, cioè, che ha detto Alessia in diretta, all’Isola. Chi ha seguito la puntata del reality sa bene che prima ...

Isola dei famosi : la moglie di Franco Terlizzi scrive a Barbara D’Urso : Barbara D’Urso diffonde la lettera della moglie di Franco de L’Isola A Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso è tornata ad occuparsi de L’Isola dei famosi. In particolare, la conduttrice ha parlato del caso dell’omofobia di Franco Terlizzi nei confronti di Craig Warwick, dopo aver sollevato il caso nelle interviste a Verissimo e a Domenica Live. Ieri sera, nel corso della puntata dell’Isola dei famosi doveva ...

“Lei! Ma che scherzate?!”. Grande Fratello Nip : ecco chi lo condurrà. Dopo Daria Bignardi - Barbara D’Urso - Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi - a sorpresa spunta un nome veramente ‘anomalo’. Un volto notissimo - ma che fino a oggi ha fatto ben altro : “Grazie a tutti!” : Un volto anomalo per il Grande Fratello Nip, o forse un tuffo nel passato quando a condurre la prima edizione fu la giornalista Daria Bignardi. Ma in queste ore il nome che con maggiore insistenze si sta facendo avanti per la conduzione del programma è quello della attuale conduttrice di Forum, ovvero la posatissima Barbara Palombelli. A lanciare la notizia è stato il settimanale Chi che sul numero di questa settimana afferma che la ...

L'Isola dei Famosi : ecco cosa ha ascoltato Barbara D’Urso sul caso Canna gate : Alcuni giorni fa Valerio Staffelli e Max Laudadio si sono recati nello studio di "Domenica Live" per portare un'ennesima prova sul caso "Canna gate" a favore di Eva Henger. Ma cosa contiene il file audio ascoltato in diretta televisiva da Barbara D'Urso? Nel prosieguo dell'articolo vi sveliamo tutti i dettagli. Rivelato il contenuto del file audio fatto ascoltare alla conduttrice partenopea Alcune ore fa, il noto sito internet "Davide Maggio" ha ...

Alessia Marcuzzi furiosa a L'Isola : frecciatina velenosa per Barbara D'Urso e Striscia la Notizia : Alessia Marcuzzi furiosa a L'Isola : frecciatina velenosa per Barbara D'Urso e Striscia la Notizia. Alessia Marcuzzi contro tutti. La conduttrice dell' Isola dei Famosi non le manda a dire e sul caso ...

Barbara d’Urso e Eva Henger criticate da Nadia Rinaldi : Nadia Rinaldi incastrata da un like: l’insulto a Eva Henger e Barbara d’Urso Un like di troppo potrebbe rovinare l’amicizia tra Nadia Rinaldi e Barbara d’Urso e Eva Henger? Sta di fatto che l’ospite della conduttrice napoletana e l’amica, nonostante tutto, dell’ex pornostar, ha messo un like su Facebook a due commenti molto negativi nei confronti rispettivamente di Barbara e Eva. In teoria non ci ...