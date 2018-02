ATP Dubai | Pouille si prende la rivincita | brilla Tsitsipas

ATP Dubai : Dimitrov fuori al primo turno - Jaziri vince in tre set : Grigor Dimitrov ko al primo turno nel torneo Atp 500 di Dubai , cemento, montepremi 2.623.485 dollari, . Il bulgaro, numero 4 del mondo e prima testa di serie, è stato battuto dal tunisino Malek Jaziri , numero 117 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 in due ore e 17 minuti.

Tennis - ATP Dubai 2018 : Thomas Fabbiano fuori al primo turno. Filip Krajinovic vince in tre set : È durata poco meno di due ore l’avventura di Thomas Fabbiano a Dubai. L’azzurro è stato infatti battuto in tre set dal serbo Filip Krajinovic, salutando così al primo turno il torneo ATP 500 degli Emirati Arabi. Una partita in cui non mancano i rimpianti perché il pugliese non è riuscito a sfruttare un set di vantaggio, di fatto “regalato” dal suo avversario. Nei primi venti minuti non c’è infatti stata storia, con ...