Atalanta | Gasperini ' Il rigore non c era | complimenti ai miei'

Juventus-Atalanta - Gasperini a gran voce : “quello non è rigore” [VIDEO] : “Per me quello non è rigore, tutta la vita. Ma la Juve è più forte”. Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha commentato così ai microfoni della Rai il rigore concesso dal direttore di gara Fabbri per atterramento di Matuidi in area di rigore. Il gol sul successivo penalty di Pjanic ha deciso la gara in favore dei bianconeri. Un Gasperini sorridente, comunque soddisfatto dei suoi uomini, ma sempre con un atteggiamento ...

Atalanta - Bastoni : 'Ecco i segreti di Gasperini. Contento della chiamata della Nazionale. Mi ispiro a...' : Dortmund ? È tra gli stadi più belli al mondo. Siamo riusciti a giocarcela al meglio contro il Borussia e ora siamo consapevoli di potercela fare contro chiunque. Ho avuto la fortuna di convivere con ...

Atalanta - Gasperini : 'Con la Juventus è difficile ma dobbiamo crederci' : ... domenica avrei comunque schierato giocatori della nostra rosa che è questa, molti dei quali avevano fatto bene nel quarto col Napoli', ha dichiarato Gasperini ai microfoni del Tg Sport della Rai. In ...

Coppa Italia Atalanta - i convocati di Gasperini per la Juventus : BERGAMO - Il tecnico dell' Atalanta , Gasperini , ha chiamato 21 giocatori in vista del prossimo impegno, la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus in programma a Torino domani alle ore 17.30. ...

Juventus-Atalanta - i convocati di Gasperini : un’assenza importante : Sono 21 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Juventus-Atalanta, gara di ritorno della semifinale di Tim Cup in programma a Torino domani alle 17,30. Out Petagna a causa di un problema muscolare che lo terrà lontano dal terreno di gioco per la gara di Torino. Ecco i convocati resi noti dal sito ufficiale del Club: 99 BARROW MUSA 1 BERISHA ETRIT 13 CALDARA MATTIA 21 CASTAGNE TIMOTHY 9 CORNELIUS ANDREAS 4 CRISTANTE BRYAN 15 DE ...

Atalanta con le riserve contro la Juve : il discutibile turnover di Gasperini alimenta la teoria del complotto. Poi arriva Burian : È una delle più belle realtà della Serie A, gioca un calcio splendido, lancia giovani italiani e promettenti, in Europa è uscita a testa altissima contro il Borussia Dortmund e in campionato è di nuovo in corso per un piazzamento nelle coppe. Con la forza delle idee del suo allenatore è una delle poche formazioni in grado di impensierire le prime della classe e giocarsela contro tutte. L’Atalanta. La seconda/terza squadra dei nerazzurri, invece, ...

Atalanta - tifosi infuriati per le scelte di Gasperini : Ecco quando si recupera Juventus-Atalanta diretta tv e live streaming oggi 25/2 Juventus-Atalanta probabili formazioni: le ultime novità dall'Allianz Stadium Juventus, infortunio Bernardeschi: ...

Juventus-Atalanta : il turnover massiccio di Gasperini fa arrabbiare Sarri : Juventus-Atalanta non è ancora iniziata, ma già fa discutere. La formazione presentata da Gasperini all’Allianz stadium ha mandato su tutte le furie i tifosi del Napoli ed anche Maurizio Sarri. Gollini; Toloi, Mancini, Palomino; Castagne, de Roon, Melegoni, Gosens; Haas; Rizzo, Cornelius. Questa di certo non è l’Atalanta che tutti noi conosciamo, con solo 2 titolari in campo. Nulla da rimproverare a Gasperini che di certo ha fatto ...

Juventus-Atalanta - diretta tv e streaming : dove vedere la prima sfida Allegri-Gasperini : La partita via streaming, attraverso le applicazioni Skygo e Premium Play . Juventus-Atalanta per mettere ancora pressione al Napoli Oggi in palio i tre punti per il campionato, mercoledì invece ...

Atalanta - i convocati per la Juventus : che assenza per Gasperini : convocati Atalanta – Si avvicina la gara di campionato tra Juventus ed Atalanta, la squadra di Gasperini è reduce dalla delusione in Europa League contro il Borussia Dortmund, partita comunque di grande livello per i nerazzurri. In vista della gara contro gli uomini di Allegri, pesante assenza per la squadra di Gasperini, out infatti l’attaccante Petagna, c’è invece Rizzo. PORTIERI: Berisha, Gollini, Rossi DIFENSORI: Bastoni, ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Due gare con la Juventus? Almeno una vogliamo vincerla» : BERGAMO - " Siamo concentrati su queste due sfide con la Juve. Ci piacerebbe vincerne una. La Juve è la squadra più forte. Basta leggere i numeri, si commentano da soli. Non è prima solo perché il ...

Calcio : Gasperini - 'L'Atalanta è viva" : ANSA, - ZINGONIA, 24 FEB - "Siamo ancora vivi, bisogna sempre guardare alle cose belle e buttarsi sugli obiettivi rimasti per ritentare l'avventura europea". L'eliminazione dall'Europa League non ...

Gasperini : 'L'Atalanta è viva - ora nuovi obiettivi' : 'Siamo ancora vivi, bisogna sempre guardare alle cose belle e buttarsi sugli obiettivi rimasti per ritentare l'avventura europea'. L'eliminazione dall'Europa League non demoralizza Gian Piero ...