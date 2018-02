Astronomia | super brillamenti da Proxima Centauri

Astronomia - un appassionato cattura un evento rarissimo : la prima luce generata da una supernova di tipo IIb nella galassia NGC 613 : Grazie alle fortunate immagini di un astronomo amatoriale argentino, gli scienziati hanno ottenuto la prima osservazione dello scoppio iniziale di luce generato dall’esplosione di una stella massiccia. Víctor Buso, questo il suo nome, ha catturato le immagini di una galassia lontana prima e dopo il “risveglio shock” della supernova, quando un’onda di pressione supersonica dal nucleo esplosivo della stella colpisce e riscalda il gas sulla ...

Astronomia : scoperta la “super-Terra di Halloween” - distante 1300 anni luce : Nella notte di Halloween, ricercatori dell’università di Salerno erano intenti a puntare il telescopio dell’Osservatorio R.P. Feynman (localizzato nell’area urbana di Gagliano del Capo, nel sud del Salento) verso la costellazione del Toro per l’osservazione mirata (follow-up come usiamo dire nel nostro gergo tecnico) della sorgente Tcp J05074264+2447555. Se fino a poche settimane prima – spiega Achille Nucita su Media INAF – ...

Astronomia - il mistero della co-evoluzione di un buco nero super-massiccio e della sua galassia madre : una nuova osservazione alimenta l’enigma : Una nuova osservazione di una galassia attiva realizzata dall’Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics (ASIAA, Taiwan) ha mandato in confusione gli astronomi. La galassia in questione ha un forte flusso di gas ionizzato dal suo centro, ma gli astronomi hanno scoperto che il monossido di carbonio (CO) associato al disco galattico non è influenzato da tale uscita di gas. Secondo uno scenario comune che spiega la formazione e ...

Astronomia : scoperta la supernova più distante mai osservata finora : Un gruppo di astronomi coordinati dall’Università di Southampton ha scoperto la supernova (l’esplosione di una stella massiccia alla fine della sua vita) più distante mai osservata: la luce dell’esplosione ha impiegato 10,5 miliardi di anni per raggiungere la Terra. La scoperta, pubblicata su The Astrophysical Journal, è avvenuta grazie al progetto Dark Energy Survey, una collaborazione internazionale che ha lo scopo di mappare ...

Astronomia : i buchi neri supermassicci crescono più rapidamente delle stelle nella galassia ospite : I buchi neri supermassicci sono famelici colossi cosmici che si nutrono di stelle e gas. Stando a due studi apparsi sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, questi divoratori di materia crescono più velocemente di quanto non si formino le stelle nella galassia che li ospita, mentre fino ad ora le osservazioni raccolte suggerivano un tasso di crescita dei buchi neri supermassicci che andava di pari passo con la nascita di ...

Astronomia : individuata nella costellazione dei Pesci una delle super-Terre più massicce scoperte finora : GJ 9827, una stella a circa 100 anni luce di distanza nella costellazione dei Pesci, ospita quella che potrebbe essere una delle super-Terre più massicce individuate finora, secondo una nuova ricerca della Carnegie Institution for Science. Questa nuova informazione potrebbe aiutare gli astronomi a capire meglio il processo attraverso il quale questi pianeti si formano. La stella GJ 9827 attualmente ospita un trio di pianeti, scoperti dalla ...

RadioAstronomia - supertelescopio SKA : inaugurato il primo disco : Roma, 6 feb. , askanews, La prima antenna a disco , dish, del progetto del supertelescopio Square Kilometre Array è stata assemblata completamente da China Electronics Technology Group Corporation 54 ,...

Astronomia : i buchi neri super-massicci possono “ingoiare” una stella all’anno delle galassie che li circondano : I ricercatori dell’University of Colorado a Boulder hanno scoperto un meccanismo che spiega la persistenza di ammassi stellari asimmetrici intorno a buchi neri super massicci in alcune galassie e suggeriscono che, durante i periodi seguenti un’unione di galassie, le stelle in orbita potrebbero essere scagliate nel buco nero e distrutte ad un tasso di una all’anno. La ricerca fornisce anche una risposta ad un mistero astronomico di lunga data sul ...

Astronomia : Superlune - stelle cadenti e congiunzioni. Ecco cosa ci attende nel cielo del mese di Gennaio 2018 : Salutato il 2017, inizia un nuovo anno ed in particolare un nuovo mese ricco di eventi astronomici: Ecco di seguito cosa ci riserva il cielo del mese di Gennaio 2018. Il Sole si trova nella costellazione del Sagittario fino al 20 Gennaio, quando passerà in quella del Capricorno. Il 3 Gennaio alle ore 06:34 la Terra raggiungerà la minima distanza dal Sole (il perielio, 147.097.233 km) La Luna è in fase di plenilunio il 2, Ultimo Quarto il 8, ...

Astronomia : il nuovo anno inizia col botto - a Capodanno la Superluna più grande del 2018 : Il nuovo anno inizierà con uno spettacolo in cielo: nella volta celeste potremo infatti ammirare la Superluna più grande del 2018. Il nostro satellite raggiungerà il plenilunio il 2 gennaio 2018 alle 03:24 ora italiana e verrà a trovarsi nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita (perigeo, 356565 km) il 1° gennaio 2018 alle 22:56 ora italiana: quando questi due eventi astronomici “coincidono” si parla comunemente di ...