“L’ho trovato morto a in casa”. La fidanzata fa la drammatica scoperta. Aveva solo 45 anni : poco prima di togliersi la vita aveva scritto un biglietto per spiegare le sue ragioni. Il motivo? Davvero Assurdo : È una pratica piuttosto diffusa oggigiorno in quasi tutti i paese occidentali, parliamo della quasi totale scomparsa dei diritti dei lavoratori. Capita a volte, purtroppo, che questo porti le persone a vivere una vita indegna e insopportabile, scatenando pensieri e reazioni estreme, come quella di Marc Yeoman, un lavoratore inglese di 45 anni della B&Q, società che produce mobili e complementi d’arredo, il quale si è suicidato ...

Ricordate Igor il Russo? “Ecco cosa fa in carcere” - davvero Assurdo. Il killer di Budrio è stato arrestato in Spagna - ma poco dopo di lui non si è saputo più niente. Tutti i dettagli : Se vi state chiedendo, dopo tutta la vicenda che ha tenuto sulle spine l’Italia intera, che fine abbia fatto Igor il Russo, la risposta è qui. È in carcere, certo. Ma come se la passa, cosa fa? Non esce mai dalla sua cella, neppure durante le due ore d’aria consentite dal suo regime di detenzione, e mai fa né riceve telefonate. Continua insomma a vivere da eremita il criminale serbo Norbert Feher, conosciuto anche come Igor Vaclavic ...